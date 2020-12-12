警方欲以黎智英的帖文和访问定其勾结外国势力罪 还柙明年4月受审

香港著名民主派传媒东主黎智英被加控《港区国安法》下的勾结外国或境外势力危害国家安全罪，今早在西九龙裁判法院提堂，是首个被控勾结罪的被告，控方以需要时间检视其社交网站帖文和留言、访问片段及搜证为由，申请将案件押后。指定法官苏惠德其后将案件押后至明年4月16日再讯，不准保释，继续还押看管。黎智英原定下周二就其欺诈罪申请保释出外候审，但法律界人士相信，保释申请将要延迟，而在控罪加重的情况下，保释获批的机会更微，意味黎智英「未审先囚」的日子将会至少延长至四个半月。

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惩教署人员押送黎智英到庭提讯时，采取押送重犯的方式，包括以铁链缠腰锁手，黎看来精神不错，但身型略为消瘦；而法庭对入庭旁听人士亦采取了严格保安措施，包括需要接受金属探测器进行安检，并禁止携带食水入内。但这无损到法庭内外声援他和旁听的民主派人士，当中包括民主党前主席何俊仁和支联会主席李卓人，以及天主教香港教区退休主教陈日君等，黎的儿女亦有到庭旁听。

控罪指，73岁的黎智英被控于本年7月至12月1日期间，在香港请求外国或境外机构、组织、人员，对香港或中国进行制裁、封锁，或其他敌对行动。控方在庭上指出，警方需时作进一步调查，包括审视黎智英过千条的推特信息、他的访问片段、海外探访和活动，以及美国对中港实施的制裁措施，要求将案件押后。

获悉保释被拒的黎智英，离开犯人栏时，以挥手和尝试以心形手势回应公众席上高声支持他的市民。

黎智英及其两名儿子和四名高管人员8月时遭警方到黎的大宅及其创办的壹传媒进行逮捕，本月3日被指外租办公室而遭控以欺诈罪，但法庭拒绝其保释，将他还柙看管至明年4月。由于同案另外两名高管获得保释，而其他案情比他的控罪还要重的疑犯亦可获保释，舆论普遍批评当局是「未审先囚」。现在更加控他涉嫌勾结外国或境外势力危害国家安全罪。

有法律界质疑，当局加控黎智英勾结外国势力这条「重罪」，是要令他更难获得保释，甚至是可以把他送回中国大陆审讯及服刑。一旦罪成，最言可被判刑十年至无期徒刑。

壹传媒旗下的《苹果日报》是报章中最不受北京和港府影响的，黎智英本人亦曾捐款资助民主派人士，是中港政府近一年来打压社会异见声音的主要目标之一。