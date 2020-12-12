香港下月起有疫苗可供接种 含受争议的中国疫苗

行政长官林郑月娥宣布，已达成或即将达成三种武汉肺炎疫苗的采购协议，包括中国科兴疫苗、德国药厂BioNTech/复星的mRNA疫苗，以及英国牛津大学参与研发的阿斯利康疫苗。单是头两种疫苗，数量达1500万剂，足够每名港人打两针。她又说，科兴首批100万剂疫苗最快下月到港，供港人接种，计划属自愿性质，但港人不能挑选接种哪种疫苗。不过，与香港同属中国特区的澳门，市民则可从政府提供的三种疫苗中自行挑选。

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港府昨(11日)天的说法和选择均备受质疑。翻查公开数据，可能最早供港的中国科兴疫苗，其实未完成三期临床测试，第三期数据「可能」在明年一月公开，科兴疫苗能否同时供港？更质疑港府是否要港人接种成效未明的疫苗？此外，早前传出科兴疫苗有八成至97%的有效率实属误传，科兴亦已澄清，97%是血清内出现抗体的比率；遑论科兴在2002年至2011年年间有贿赂中国官员加快审批流感疫苗的前科。

食物及卫生局局长陈肇始今早在电台节目强调，会在确保疫苗安全、质量有保证和有成效后才购买，其后会尽快为人数达300万的优先群组接种，但具体接种计划仍须视乎供港疫苗数量和哪种疫苗先到而定。

医学专家亦呼吁港人不要针对来自中国的疫苗，须看其数据，确认安全及有效便应接种。当中，香港大学医学院院长梁卓伟指出，世界卫生组织给第一代新型冠状病毒疫苗的目标是有超过五成保护率、保障不病发，包括防严重并发症，故此第一代疫苗未必能防感染，即接种者仍有可能是隐形带病毒者，建议港人接种后仍然佩戴口罩。

来自中文大学的港府抗疫专家许树昌亦表示，暂时三个制造商的疫苗均非百分百保护，但可减低感染后的病情严重程度。他续称，社区若有六至七成人透过自然感染或接种疫苗产生抗体后，便可达到群体保护的效果，预料香港须要到2022年初才会完成接种，届时有望放宽防疫措施，包括是否戴口罩。

然而，香港公共医疗医生协会会长马仲仪表明，基于信心和冲量利弊后，她个人不会接种首批供港的科兴疫苗。另外，香港社区组织协会干事彭鸿昌呼吁港府提高采购疫苗的透明度，以挽回公众对疫苗的信心。