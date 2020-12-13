北京弘扬“张謇精神” 动员企业家“与国家同进退、共命运”

中共中央统战部副部长、国务院侨办主任、中央社会主义学院第一副院长潘岳12月12日在参加专题活动中致辞表示，张謇精神对于今天的中国企业家具有重要的时代启迪，“中国企业家当与国家同进退、共荣辱，同呼吸、共命运。”

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潘岳星期六在北京出席“张謇精神的时代意义”论坛上说，清末民初实业家张謇的精神是“中华商道的集中体现”，是家国情怀与经济理性的融合，是在义与利、公与私、家与国之间重塑的商业伦理，是深受中国传统文化熏陶却同时具有世界眼光的开放品格。他认为，张謇精神对于今天的中国企业家具有四个重要的启迪，即要厚植家国情怀、要聚焦实体经济、要坚持开放创新，以及要勇担社会责任。其中，他谈到，“无论资本如何全球流动，无论商业版图如何超越传统的国别界线，大家终究有自己的祖国，企业的根基终究要扎根于祖国大地，终究要将自身命运融入民族复兴的伟大进程。”

潘岳提出，“面对阶层结构的分化，要参与构建和谐的经济治理秩序和劳动关系；面对贫富差异和社会问题，要投身公益慈善事业托住社会底线；面对发展不平衡不充分的现实，要自觉推动绿色发展，助力实施区域经济一体化的国家战略；面对国家治理现代化需求，要参与构建社会治理共同体，把“社会责任”写在中国大地和世界舞台。”

据悉，“张謇精神的时代意义”论坛并非首次举办，但今年较为引起关注。据官媒新华社报导称，中国国家主席习近平11月在张謇的家乡江苏考察调研时，前往南通博物苑参观张謇生平展陈，了解张謇兴办实业救国、发展教育、从事社会公益事业情况。张謇是晚清时期立宪运动的领袖，并主持发动了三次国会请愿运动。他一生主张“实业救国”，曾任北洋政府的农商总长。在民国任工商部长时，张謇指出过去的措施，在“无导民兴业之心”，卒之糜费而乏效果。他提出，今后部办企业，概行停罢，悉听民办。

《华尔街日报》10日则报导指，如今中国官方在习近平的领导下希望加强政府对经济的控制，预计大大小小的民营企业都将俯首听命。报导称，当局正在向民营企业内部安排更多中共党员，切断部分民营企业的信贷渠道，并要求国有企业高管调整业务以适应国家目标。而那些不守规矩的民营企业，政府甚至会完全接管，将其纳入国有企业等等。