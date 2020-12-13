女间谍方芳利用美国华人社团开展活动，受中领馆指派活动范围广泛无孔不入

美国政治新闻网站Axios惊爆中国间谍华人女子方芳（Christine Fang）混入加州政界，色诱美国官员；近日美国中文《世界日报》报道说，方芳是利用美国华人社团“亚太公共事务联盟”（APAPA）的影响力开展活动。

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亚太公共事务联盟对此发表声明表示“震惊”和“失望”，并说从不知道方芳这个“义工”的背景和她正在受到监控的情况，如果知道，一定会及时通告给官方。该联盟旧金山湾区主席尹集宪（Henry Yin）表示，记得方芳其人，她曾经很活跃，但是尹集宪否认联盟与外国势力有联系。

亚太公共事务联盟是一家关注美国亚太裔民权的华人社团，致力于推动亚太裔美国人在美参政议政。其总部设于加州首府萨克拉门托，并在旧金山湾区有许多分支。方芳是通过湾区的分支进入亚太公共事务联盟，因此她也接触到了许多美国政治人物，建立了联系。

另据Axios报道：方芳曾在2012年收到了中国驻旧金山领馆颁发的荣誉证书。Axios访问到的反间谍官员表示，相信方芳是在中国的间谍机构国家安全部指挥下工作。

方芳的活动范围广泛且无孔不入，斯坦福大学胡佛研究院教授汉森（Victor Hanson）近日对媒体披露，他仅因一篇文章不符合中共的胃口，旧金山中国领事馆便派方芳找他谈话，方芳两次要请他一起“共进晚餐”。