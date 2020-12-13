摩洛哥将与以色列恢复关系正常化引发多方反响

在美国的斡旋下，摩洛哥和以色列宣布外交和解，恢复关系正常化，此一消息自周四披露以来，引发了许多反响。摩洛哥裔的以色列人为两国关系的正常化颇感欣慰，他们渴望返回父母的故土。不过，摩洛哥国内最大的伊斯兰团体则严厉谴责两国建交的打算。

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拉巴特与特拉维夫于2002年中断了两国的外交关系。此后，双方交流大多限于非正式交流，但成千上万的犹太公民仍来往于两国之间。期待已久的两国关系正常化，将首先关涉重新互建联络处，随后逐步建立直接的外交关系以及两国首都的直飞航线等。

在美国主持下达成的协议的主要内容是：美国承认摩洛哥对西撒哈拉的主权要求。受到摩洛哥与阿尔及利亚支持的波利萨里奥阵线在西撒哈地区的争夺已持续数十年。该阵线成立的宗旨是在当地建立一个独立的国家。

针对摩洛哥将与以色列恢复关系正常化的协议，摩洛哥共同执政党“正义与发展党”宗教分支“团结与改革运动”进行了言辞抨击。该组织认为：摩洛哥政府此举“及其恶劣”，凸显了“所有正常化及犹太复国主义渗透的企图”。

“正义发展党”虽赞同摩洛哥国王默罕默德六世支持巴勒斯坦理念的举措，却重申该党“反对犹太复国主义占领”的坚定立场。

据熟悉内情的人士披露，“正义发展党”与支持协议的联合政府伙伴立场不同，历经党内高层意见分歧，争辩两天才做出回应。

“正义发展党“发表声明指出：美国做出重要声明，强调摩洛哥对南部省份的主权，对强化摩洛哥在国家社会的立场开启新境界，同时进一步孤立了也反对摩洛哥领土完整的敌人”。