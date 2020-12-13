日中韩第13届卫生部长就新冠对策发表联合声明

商讨传染病对策等医疗卫生领域课题的第13届日中韩三国卫生部长会议11日以视频会议线上举行，并通过了联合声明，主要内容是围绕新型冠状病毒对策展开三国合作。

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日本厚生劳动相田村宪久、中国国家卫生健康委主任马晓伟、 韩国保健福祉部长官朴凌厚等参加了会议。

会后发表了联合声明。声明强调：

1. 推进有关新型冠状病毒传染预防及管理的合作。

2. 在信息通信技术（ICT）利用的领域，强化成功事例的共享等合作。三国就基于信息通信技术的流行病学调查支援系统、利用人工智能开发的新冠诊断试剂盒及治疗药物的等进行交流。

3. 推进在新型冠状病毒感染症的诊断和治疗领域的合作。商定加强在研发诊治所需药品和疫苗、实现世界性新冠疫苗公平共享，利用医疗装备方面的交流，扩大医疗用品和服务供应，加强对卫生领域的投资，以确保防疫一线医务人员的安全等。

4. 强化在癌对策和老龄化社会方面三国间的合作。

日中韩卫生部长会议本是以磋商新型流感对策为目的，于2007年开始召开，基本上每年召开。今年原计划在中国举行，但由于新型冠状病毒疫情，改为视频会议方式。