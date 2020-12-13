日方认为今年南京大屠杀公祭克制对日批判

在南京大屠杀发生83年之际，中国中共中央、国务院13日上午在南京隆重举行2020年南京大屠杀死难者国家公祭仪式。中共中央政治局委员、中组部部长陈希出席并讲话。日本认为中国方面今年的公祭考虑到日中关系，对日本的批判比较克制。

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今年的公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场举行，现场国旗下半旗。

10时整，公祭仪式开始，奏唱《中华人民共和国国歌》并全场向南京大屠杀死难者默哀，南京市全城拉响防空警报，汽车停驶鸣笛，解放军仪仗大队16名礼兵将8个花圈敬献于公祭台上。

日方注意到，中国国家主席习近平已经三年没有参加公祭仪式，2017年习近平参加了公祭仪式，当时日本时事通信社发文认为：习近平虽然参加了公祭仪式，但是没有发表讲话，是顾及到日中关系目前呈现出的推进改善的气氛。

对于今年的公祭仪式，时事通信社12月13日发文指出：国家主席习近平连续3年没有参加公祭仪式，今年也考虑到了日中关系，另一方面，由于新型冠状病毒的流行和人权问题等西方世界对于中国的批判，也使这次公祭仪式成为了呼吁加强爱国心的仪式。

日方注意到：中共中央政治局委员、中组部部长陈希在讲话中指出：30万人被残酷地杀害，铁证如山，历史不可篡改。

同时他呼吁：，中国始终秉持正义，维护和平，坚持多边主义，反对单边主义、霸权主义、强权政治，反对各种形式的恐怖主义和极端暴力行径，期待构建契合新时代要求的中日关係，致力推动两国关系始终沿著和平、友好、合作的正确方向发展。