全港约18万名公务员本月底或下月初将会接获宣誓拥护《基本法》和效忠香港特区的细节安排，公务员须在一个月内签署声明，若拒绝签署声明或宣誓，将不会只是像早前所说的影响擢升，而是需要离开公务员队伍，而且不能视作离职,影响长俸安排。公务员事务局局长聂德权的最新公布在公务员群组中引起热议，部分人表明会考虑自行请辞，但工会估计，不会引起离职潮，但期望港府提供选项，让不愿签署的公务员可以选择提早退休。

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公务员事务局局长聂德权今(13日)早在一个电视节目后表示，一般公务员会以签署声明的方式确认，而公务员队伍中最高级的常任秘书长及部门首长会安排他们宣誓。

他昨天出席电台节目解释加重拒签声明后果时说，经与律政司研究，认为拥护《基本法》和效忠香港特区并对特区政府负责是公务员的基本责任和条件，宣誓和签署声明只是确认和作出承诺，若公乃6员拒绝公开承诺及确认基本责任，管方会严重质疑对方是否不接纳此等基本责任，故此不适合留在公务员队伍中，会考虑根据《公务人员（管理）命令》既有机制，要求有关人士离开公务员队伍。他今天补充，过程中会给予公务员解释机会，若不信纳其解释，会按现有机制惩处，包括革职；而未完成有关程序前，有关人士不会获得升职、转职。

对于他指违反誓言可能涉及触犯《港区国安法》的言论，引起公务员团体忧虑被以言入罪，聂德权今天再解释，是指涉及违反誓言的行为可能涉及违法或违反公务员规定，当局会按情况处理，如触犯国安法并被裁定有罪，便须终止职务，违规则按纪律处理机制审理，若确认违反公务员操守，便按行为严重性作出惩处。

但如何界定违反誓言则容易令公务员堕入法网，聂德权表明，誓言内容是拥护基本法和效忠特区，如不效忠并与特区利益对抗或搞破坏，这便涉及国家安全层面，但他强调，公务员对政策或措施有意见，没有问题，但针对政府，或是采对抗、敌视态度，甚或完全不接受政府，则是另一回事，「应该不难分辨」。

不过，公务员工会联合会总干事梁筹庭认为聂德权的说法太抽象，容易被以言入罪，亦会形成「笃灰」文化，期望港府能有清晰指引，界定何谓违规。他又指，港府突然要求已入职公务员签署声明及宣誓，属单方面更改雇佣合约，促请港府让不愿签署的公务员选择申请提早退休，以免退休福利受损。据当局向他们简介时说，行政命令有两种惩处方式，包括勒令提早退休或解雇，前者仍可领取退休福利，后者则会丧失福利。