《环时》社评：中美间不是价值观冲突 是利益之争

中国官媒《环球时报》13日发出社评表示，西方领导人常用“价值观”强调建立反华统一战线是“价值观同盟”，但实际上中西方的价值观差异被夸大。而中美之间主要是利益之争。

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社评指称，一些西方元首喜欢使用“价值观”，把与中国的摩擦界定为“价值观冲突”，强调建立反华统一阵线是“价值观同盟”。社评又指北京提出的“人类共同价值”，与西方所说的普世价值的含义很接近的。只是普世价值这个词的使用伴随了西方的扩张主义，它不仅仅是个概念，更多让人想到的是政策。

社评指出，中国价值体系与西方价值体系的差异被严重夸大了，民主、自由、法治、平等也都被总结到中国社会主义核心价值观中来。并称将中西方尤其是中美摩擦描述成两个价值体系的对立不符合事实，是从西方中心主义出发对当今世界的顶层误判。反而中西更多的差异体现在意识形态层面。

社评最后指出，华盛顿不断激化中美意识形态冲突，并将之歪曲成中西价值观对立。中方不能上当。 相反要冷静处理中美和中西之间的意识形态摩擦，让中美的利益之争从所谓“价值观冲突”中彰显出来，在国际社会的见证之下对其实施管控。