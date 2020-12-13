钟南山回母校为自己的塑像揭幕

广州市华南师范大学附属中学12月12日举行132周年校庆。该校1955届校友、中国工程院院士钟南山到场为“钟南山雕像”揭幕。

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据《羊城晚报》报导，这座雕塑位于该校奥校楼前广场，高度超两米，下半截为长方体碑身，上半截为钟南山半身胸像，钟南山院士戴着眼镜凝望远方，脖子上挂着听诊器。该校校长姚训琪表示，钟南山院士是华附的骄傲、最美逆行者，共和国勋章的获得者，希望学生们以钟南山为榜样，今后在学习和各个领域的工作中，不迷信权威，追求真理，成为国之栋梁。

到场出席这一活动的钟南山为雕像揭幕后感谢母校，并称今年是不平凡的一年，全世界新冠患者已经超过7000多万，但中国情况还是非常平和。他说，“大家可以在这里举行校庆来之不易，需要珍惜，因为我们的国家和政府以人民至上、生命至上。” 报导提及，钟南山回忆自己1953年底进校、1955年毕业的时光，感叹65年光阴弹指一挥间。他讲话中赞扬疫情期间华附校友奉献爱心协助抗疫，并称“师生、校友们做了自己应该做的，体现了爱校、爱国的精神。”

此外，钟南山表示希望更多优秀学生学习医学，并称“同学们身逢盛世，国家和时代更大的发展依靠你们，希望你们投身于为大家服务，一往无前，实现你们的梦想和理想。”