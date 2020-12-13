陈浩天袭警罪脱 证港警滥捕滥控 自言继续留港

前香港民族党召集人陈浩天被指在去年7月的「光复上水」游行中拍打警员头盔，被控袭警和参与非法集结两罪，但裁判官指涉嫌袭警男子以口罩遮脸，难以确认是否被告，在疑点利益归于被告的原则下，裁定陈浩天两项罪名不成立，当庭获释。

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与去年的反修例运动相关的案件能脱罪并不多见，著名人物获释更是罕有，陈浩天在庭外表示，获判无罪实属幸运，案件亦证明有滥捕滥控的情况，希望其他被控的「手足」也能像他般平安度过。他又说，曾几次萌生淡出或离港的念头，但最后决定留下，因为「我钟意香港」，一切随遇而安。他勉励港人，无论身处世界那个角落，都要努力生存下去，为大家的共同目标一起奋斗：「我反抗，故我们存在。」

根据案情，30岁的被告陈浩天于去年7月13日在距离上水火车站5分钟步程的新运路和智昌路交界参与非法集结，并从后拍打警署警长陈国深的头盔，当警长回头时，只见一名「白净男」缩手并后退，随后消失伞阵中。警方一个多月后上门拘捕陈浩天，指他是那「白净男」。

裁判官王诗丽昨(12日)早作出裁决时表示，案件关键是被告是否袭击警长之人，但证供难以班认这一点。她指出，警长事后曾捡取一张支付交通费和小额费用的「八达通」卡，纪录显示持有人在傍晚5时32分在上水地铁站出闸，但控方未能证明被告当时使用该「八达通」卡；加上涉案警长是5时15分被人群包围，若陈17分钟后出闸并赶到案发地点，加入起哄的人群并袭击警员，时间实在过于紧迫。

她续称，控方提供的现场片段显示，犯案人的脸容大部分被口罩遮蔽，令人难以单凭犯案人外露的眉毛和眼睛确认其样貌，除了二人的耳珠上均有黑点外，犯案人面部外露的部份和陈没有相同特征，控方亦没有证人就犯案人的体态步姿与被告作供，以现有证供指控犯事人为被告，非常不稳妥。其次，证据中亦缺乏清晰的犯案人全貌影像，未能与被告作对比；至于犯案人的衣着亦毫无突出之处，不足以确认为被告，最终裁定陈浩天两项罪名均不成立。