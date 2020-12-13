12被控港人家属疑被藉辞要求代认罪兼「套料」港律师称是无用功

被拘在深圳113天的12名港人，部分在港家属表示，近日收到不愿透露姓名而又自称是被扣港人律师的人士来电或子女「家书」，要求他们提供被扣家人在香港涉嫌触犯罪行的数据，甚至代被扣子女承认罪行。本身是律师的民主党前立法会议员涂谨申表示，不排除是中国内地系统欲藉此套料交香港警方作调查之用，但应该不可直接用作检控之用。

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12名港人于8月23日涉嫌潜逃台湾时被广东省海警拘捕，上月27日被深圳盐田公安移交同区检察院审查起诉，被捕者在港家属特于12月12日下午举行记者会，披露中国当局的越轨手段。当中，被指在港涉嫌干犯暴动和袭警的李子贤，其父亲表示，日前收到儿子第二封「家书」，要求家人在港委托律师，承认在港罪行。李父质疑，儿子被中国拘留的指控，与香港事务无关，认为事件有可疑。李母忧虑儿子是在严刑逼供下写信，并透露，曾收到自称官派律师但又不肯透露名字的人所发微信，要求她发送「全家福」照片，她未有依从，但旋即收到官派律师来电，声称其子已交代在港所犯事件情况，并查问其子与另一被捕人士黄临福的关系，令她疑心大起。

黄福临母亲让协助他们的涂谨申转述情况，指早前接到一通本地电话，对方操黄母不懂的普通话，在要求对方说广东话后，对方便挂上电话，其后没再来电。

另外，被指涉嫌在港制造爆炸品的黄伟然，其妻子指出，上周两度收到自称官派律师人士来电，查问丈夫在港所犯案情和与其他被捕者的关系，她质疑对方俨如在「套料」。她又说，对方不断强调其夫在大陆所犯罪行并不严重，而转述丈夫嘱咐她保持低调，怀疑对方只是安抚她不要透过媒把事情闹大。

其次，涉嫌串谋纵火的邓棨然，其家属表示，早前收到中国银行通知，因商业行政理由终止邓的户口。

涂谨申指出，中国当局的做法不符香港法律，因为香港律师不会按在未能确定当事人自愿和清醒的情况下所作指示办事，法庭亦不会处理；另外，官派律师亦不可直接与家人接触，而是应与家属委托的香港律师联络。

协助12港人的关注组重申，家属希望可以自己委托律师，亦促当局尽早通知家属有关偷渡罪行的审讯日期、能否听审及是否公开审讯等资料。