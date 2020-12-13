Covid-19：北京在东南亚推介中国疫苗

Covid-19病毒突现时曾一度在全球引发“口罩战”，如今，已演变为疫苗领域中的竞赛，而且具有了地缘政治角度的考量，尤其是在东南亚。

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就全球当前所关注抗Covid-19病毒药品的研发和使用，北京承诺向东南亚国家，优先提供中国的疫苗。就此，本台RFI法文网星期天（2020年12月13日）刊出了记者Gabrielle.M发自东南亚的一篇采访长文，在此予以着重介绍。

这篇报道提到，有关中国向东南亚国家承诺提供疫苗的消息几乎没有引起太大的关注，但中国官方透过视讯会议和外交渠道，已向印度尼西亚ˎ 马来西亚ˎ 柬埔寨ˎ 菲律宾ˎ 老挝ˎ 泰国和越南等国做出了承诺。

印尼学者谈其观点

部分观察家觉得，中国的承诺太慷慨了，无需回报。印尼雅加达国际战略研究中心的一名学者认为，在谈论中国疫苗的后果之前，应该首先重申一下，上述国家没有很多选择。这些国家不具备自己研发ˎ 生产和测试疫苗的能力。欧美ˎ 其它国家在此领域不够尖端。而中国似乎成功控制住了疫情的大流行。而且中国具备依东南亚国家水平，提高疫苗产量的能力。因为，那不是要几百万支疫苗，而是要几亿支。

对中国的依赖增强

中国已承诺向东南亚地区提供大量疫苗。仅向印尼，至2021年初就将提供近一亿支疫苗。中国与一些期待疫苗国家之间的外交紧张突然缓和了。马来西亚释放了其抓捕的60位中国渔民。印尼则向中国遣返了三名维吾尔人。如果说，印尼的这位学者对上述情况是否与疫苗有关持极其谨慎的态度，但他注意到，可能会对外交及地缘政治产生影响。

存档图片：中国科兴控股生物技术有限公司的疫苗 摄于 2020年9月6日 于北京 Image d'archive: Un enfant regarde quelques flacons de vaccins Sinovac Biotech LTD pour Covid-19 exposés au salon chinois du commerce international des services à Pékin le 6 septembre 2020 © Noel Celis AFP/Archivos 法新社

据说，中国疫苗在印尼的有效率达到97%。但目前还无法得知这种抗Covid-19病毒疫苗能确保免疫有效期多久。 医学刊物«柳叶刀»（The Lancet ）发布的一项研究结果也持这种观点。如果需要多次接种，那中国的疫苗外交将得以源远流长。