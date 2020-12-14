传媒踢爆中共在英近八万行号安插党员包括上海使馆及汇丰

英国星期日邮报声称取得接近200万名中国共产党党员资料，揭发多名中共党员在英国学术界及各行各业任职，涉及7.9万间企业及其分公司，包括英驻上海总领事馆、滙丰银行、疫苗厂商辉瑞及阿斯特捷利康，惹来谍战疑虑。

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由多国国会议员组成的“对华政策跨国议会联盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China，简称IPAC）发表简短声明，形容记者的调查结果令人不安。澳洲亦有议员要求政府查清有没有共谍渗透澳洲体制。

报道指出，通讯平台Telegram早前流传195万名怀疑中共党员资料，内容包括他们的名称、出生日期，以至他们的住址及电话号码，资料其后在9月被一名中国异见人士转发至欧美多国议员组成的“对华政策跨国议会联盟”。报道近日分析该批党员的资料，指滙丰及渣打银行在2016年时，合共在英国雇用600多名中共党员，报道更指出，滙丰和渣打在当局打压香港异见人士问题的的取态早已备受批评。国防企业方面，波音、空中巴士和劳斯莱斯同样录用数以百计中共党员。至于衞生相关企业，单是辉瑞及阿斯特捷利康药厂已雇用123名中共党员。

报道又发现不少中共党员透过具中国官方背景的“上海对外服务公司”，进入外国驻华外交机构工作，而单在2016年，已有249名中共党员在上海外服注册。按照英国规定，来自“五眼联盟”以外国家的留学生进入英国前，需取得学术技术批淮计划（ATAS）审批，但英国学术界同样有大批中共党员渗透，报道指部分中共党员在英国顶尖大学任职高级研究员，参与太空研究等敏感工作。

“对华政策跨国议会联盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China，简称IPAC）发表简短声明，表示从非官方来源取得有关名单，已交给专家核实，形容记者的调查结果令人不安。联盟将促请各国政府及企业回应，他们打算如何在渗透的情况下保障他们的价值。

虽然报道表明，暂时没有证据显示英国企业雇用的中共党员从事间谍活动，但报道指，按照中共的誓词，党员入党时需称要“保护党的机密、忠诚于党、努力工作，毕生为共产主义奋斗，永不背叛党”，据报许下这誓词的人包括目前英国驻上海领事馆的职员。

英国30名国会议员已联署，要求在国会展开紧急辩论，保守党前党魁施志安（Iain Duncan Smith）表示，最新进展显示中共已扩散至全球，部分中共党员更任职一些在国际最举足轻重的跨国企业、学术机构，甚至英国本身的外交机构。

英国驻上海领事馆是英国在远东的情报中心之一，官员一般会在华东范围，帮助在区内访问的英国官员。施志安要求英国政府驱逐在英国驻华外交机构任职的中共党员，形容他们“可选择效力英国还是中共，而他们不能同时效忠”。

英国外交部周六晚上发声明，指有既定程序确保资讯安全，在海外聘请外交人员时亦有作足够背景审查，据报当局聘用中共党员前，已知道他们的身份。不过一名白厅官员直言，传媒的最新发现已在政府内部引爆国家安全疑虑，“那些官员或早已认出军情六处的情报人员”。

其他国家近月亦加紧处理在国内的中共人员，美国今年首9个月已指控14名中国公民涉嫌触犯间谍罪，近日亦收紧中共党员入境限制，即使中共党员及其家属获得美国旅游签证，最长亦只可逗留一个月。另外，澳洲也在9月吊销两名中国籍大学教授的签证，指他们涉嫌参与间谍活动。

一名美国中情局前探员直指，“这就是中共，你不能相信他们”，指中共党员只会利用人际关系和友谊，满足中共的需要。不过伦敦国王学院刘氏中国研究院研究员巴列特（Robbie Barnett）指，即使一些成员是中共党员，亦不代表他们真的拥护共产主义，形容事件不涉及意识形态。中国驻英大使馆则称，英媒应摒弃意识形态偏见和冷战思维。

另外澳洲自由党议员海斯蒂（Andrew Hastie）表示，澳洲民众“有需要知道”是否有中共党员渗透澳洲体制，即使他们个别未必构成“威胁”。“如果有中共党员身处体制或对国家有重大意义的项目，我们有需要了解”。海斯蒂说捍衞民主的最佳方式是“透明度、审查和光明正大”，并指总理莫理森政府会继续对抗中国。