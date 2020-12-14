北京反垄断还是宰肥羊 阿里巴巴祸不单行

习近平是否对中国的“红色资本家”感到厌倦？中共政治局刚发出反垄断反资本无序扩张信号，阿里巴巴中招，继11月初马云旗下蚂蚁集团上市案紧急叫停，现在又被反垄断法开铡试刀，罚款数目不算“巨大”，但信号强烈。

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上周五，中共政治局开会，首次提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”，12月14日，中国国家市场监管总局开出罚单，对马云旗下阿里巴巴投资有限公司、腾讯控股子公司阅文集团，以及丰巢网络技术有限公司分别处以50万元人民币罚款。阿里巴巴和其他几家公司回应已按要求整改。

马云的蚂蚁集团上市被叫停不久，习近平11月份去民营企业众多的江苏要求民企学习张骞“产业报国”，把报国与“爱国”挂钩。中共中央办公厅更早些时候印发意见要求民营企业家“坚定不移听党话，跟党走，做政治上的明白人”，分析人士指出，这里发出的一连串信号很清楚，如果还不明白，如果不愿做张骞，中共就会推出强硬政策。让民营企业家被迫就范。11月19号，中宣部副部长徐麟强硬表态：“坚决防范资本操纵舆论的风险”。

马云旗下蚂蚁集团上市前被叫停，舆论普遍认为全因10月24日马云上海一番演讲炮打金融监管惹的祸，王岐山在马云演讲之前强调要注重金融系统性风险，马云则批评中国的问题“不是金融系统性风险，而是缺乏金融生态系统的风险”，他直指“今天银行延续的还是当铺思想”，对当局强调监管则批评“好的创新不怕监管，但是怕以昨天的方式去监管“，马云这番演讲，被指激怒了习近平，以至于蚂蚁集团即将上市前夕被紧急叫停，从此，马云几周来处于”隐居状态“。

中宣部头目所谓“坚决防范资本操纵舆论的风险”也被指其矛头指向阿里巴巴和腾讯等网络公司，阿里巴巴近年广泛投资媒体和社交网络，包括社交软件陌陌，新浪微博、自媒体舆论平台虎嗅、『京华时报』母公司文化中国传媒集团、优酷土豆、光线传媒、36kr、四川日报集团、芒果TV以及香港英文报纸南华早报等等，据指出，从2012年到2015年，阿里巴巴以各种方式投资入股的媒体多达20多家。

不过，要说马云的公司“操纵舆论”实在夸张，中国媒体或者互联网都在中共严密控制之下，除非中宣部网信办要把社交网络偶尔的漏网之鱼算在马云的账上。

分析指当局拿阿里腾讯开刀，一方面是为了预防习近平一年来不断强调的“金融风险”，一方面显示当局对民企的管控会更加严厉。