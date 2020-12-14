北京昌平香堂强拆或因碍龙脉 七旬妇抗拆坐牢系中共名人后代

北京昌平香堂小产权房强拆冲突激化。网上贴出一份拘留通知，显示一名70岁抗拆女士被抓坐牢。网传称，昌平香堂文化新村压住了龙脉气口，所以需要强拆。

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传习帝有高人指点

流亡美国的前中共中央党校教授蔡霞，昨天在推特转文透露：“据说有高人给“习帝”看风水，做京城规划，说香堂村的房子压了龙脉的气口，于是强拆。于是住户拼死抗争，特警保安威胁恐吓，双方剑拔弩张，严重对峙。...有人给总理李克强写信，有人想北京市政府提出紧急建议等。但事态还在恶化中。”

据介绍，昌平香堂镇的小产权房的居民大多是中老年文化人，他们几乎倾尽一生积蓄，修建自己的房子，希望能安度晚年。严冬天气他们被断水断电的困境，令人想到几年前的严冬遭北京市当局驱赶的所谓“低端人口”。

七旬妇反强拆坐牢

中国网络昨天传出一张北京昌平公安局的拘留通知书。这个通知书显示，出生于1950年的郭岭梅，自12月5日起，因涉嫌“聚众扰乱公共场所秩序”，被拘押在昌平区看守所。

据一位名叫“安理”的网民说，郭岭梅是中国已故作家诗人郭小川的女儿，也是中央新影厂的资深编导。

另一份网文说，在昌平被强拆的还有著名女作家陶斯亮。此人是前中共领导人陶铸的女儿。该网文是陶斯亮的孩子所发，他呼吁社会关注香堂村的强拆问题。

家住昌平香堂的政法大学教授杨玉圣的家被镇政府强拆，断水停电，目前在严寒中开始绝食抗议。

照习主席指示恢复青山绿水

据网上多个消息源称，昌平小产权房是20多年前昌平县香堂镇政府用便宜地价，招揽文化名人建房居住，创立文化新村，发展地方经济，提升“档次”的举措。现有的3900来户居民，都因当局出尔反尔的政策，面临被强拆的命运。

还有消息说，当年主管这事的负责人已被抓。现在的政府不认当年这笔帐。而现在昌平区香堂镇小产权房被列入违规建筑，需拆掉。这片地方须按习主席的指示，恢复青山绿水。