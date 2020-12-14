记者无疆界：2020年全球拘押记者387人 中国蝉联榜首

记者无疆界周一（12月14日）发布年度报告指，2020年全球遭拘押记者共387人，人数与去年相当，仍处于历史高位。因新冠疫情报道被拘记者人数有所增加。中国仍是拘押记者最多的国家。

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记者无疆界公布的2019年全球被拘押记者人数是389人。

据该组织周一报告指，与2019年情况一样，五个主要国家拘押记者人数占到全球总拘押人数一半以上（61％）。中国拘押人数仍然最多，共拘押117名职业或非职业新闻业者，其次是沙特阿拉伯34人、埃及30人、越南28人、和叙利亚27人。

记者无疆界表示，“全世界被拘押记者人数仍处于历史最高水平。” “ 日益增多的女性从业者也未能幸免”。根据该报告，42名女性记者“目前被剥夺自由”，而2019年这一人数为31人，增长 了35％。

报告指，2020年共有17人被关押入狱，其中包括在白俄罗斯总统选举后，当局大规模镇压民众质疑选举舞弊、反对卢卡申科连任示威中被关押的4名记者。

报告同样关注的另一新趋向，即与健康危机有关的逮捕人数增加。共14名新闻记者因疫情报道“仍被关押”，其中中国7人。自今年3月起记者无疆界组织就该议题发起专项活动，记录了自2月至11月底间300多个 “与健康危机直接相关的新闻报道事件”，涉及近450名新闻工作者。

报告指，“任意审讯和拘押”记者的行为在3月至5月间增加了四倍，超过对记者身体或精神的暴力迫害、占到虐待行为的35％。记者无疆界表示，大多数国家为遏制疫情而采取了紧急状态法或紧急措施”，“遏制”了“信息传播”。

此外，在叙利亚、也门和伊拉克等交战地区记者被扣押人数有所减少，“目前被扣为人质的记者有至少54人”，与去年比下降5％。

此外，报告统计2020年共有失踪记者4人，分别发生在中东，南部非洲和拉丁美洲。而2019年没有记者失踪记录。