选举人今天投票确认拜登当选总统 但白宫顾问说会有另类选举人为特朗普投票

图为威斯康星州选举团的成员于2020年12月14日在该州麦迪逊市的州议会大厦投票。

美国选举人14日将参加本州选举人团(Electoral College)会议，并依各州大选开票结果投票选举总统。预料选举人投票完成后，拜登将被确认当选美国第46任总统。但白宫资深顾问米勒(Stephen Miller)说，在出现选举争议的州，将有“另类选举人”(alternate slate of electors)为特朗普投票。

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美国法典规定，各州选举人团在大选年的12月第二个星期三之后的星期一进行投票，完成新任正副总统的选举程序。今年的12月14日备受到关注。

全美有31个州加上华盛顿特区有法律规定，选举人必须根据本州选举结果投票，另外17个州的州法则未对选举人有所约束，也就是选举人可以凭个人喜好投票。一般预料，今年选举人投票不至于出现重大意外，几乎不可能有“不忠实的选举人”(faithless electors)出现。

就在各州选举人投票的14日上午，白宫资深顾问米勒对福克斯新闻网（Fox News）说，某些选举人将为特朗普总统投票，不论该州大选结果如何。他说，除了原本就在各州选举人团名单里的选举人之外，在出现选举争议的州，将有一组“另类选举人”出面投票，我们也会把他们的投票结果呈交给国会。如此一来，将可确保特朗普竞选团队的诉求能够获得重视；当特朗普连任的结果获得确认之后，这些“另类选举人”身份将会获得认证。

米勒表示，美国宪法规定新任总统就职日期是1月20日，距离现在还有颇长一段时间，因此特朗普仍有充裕的时间，把造假的选举结果修正过来。

米勒说，佐治亚州、威斯康辛州、宾夕法尼亚州都应该效法这个模式，国会也应该把握机会做对的事情。他表示：只要把三个简单的宪法瑕疵改掉，这次选举就是特朗普胜利。

根据美国法律，选举人票统计完成后，选举人必须在选举证书上签名，以示确认结果。选举人证书将送交副总统彭斯，因为副总统是参议院议长。选举人证书也要送给联邦登记局(Office of the Federal Register)、各州州务卿、选举人团会议举行所在地的联邦法院首席法官。

国会参众两院将于1月6日联合开会，正式计算选举人票，然后由彭斯副总统宣布选举结果。最后一个步骤便是1月20日总统就职典礼。