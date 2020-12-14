钟南山为自己塑像揭幕引发舆论惊诧

中国工程院院士钟南山本月12日回母校华南师范大学附属中学为自己的塑像揭幕引起争议。有人认为，活着就塑像立碑，有违中国传统，太过分了! 但有人反驳，活着立碑的又不是没有。有人认为，李文亮医生才应该立碑，批评钟南山以科学家之名带货。

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这座钟南山半身雕塑位于学校奥校楼前广场，整个高度超过两米。塑像中的钟南山戴着眼镜注视远方，脖子上挂着听诊器。显然，他的母校为他塑像是出于对这位科学家的感激，他为母校带来了荣耀。

钟南山曾在年初接受电视采访时率先承认武汉疫情已“人传人”受到广泛的尊敬，武汉疫情爆发初期，中国被指隐瞒疫情，钟南山在一月二十日，即在官方认定的武汉疫情爆发三周之后，说出了人传人这一事实。

钟南山后来为新党员宣誓入党领誓，外界注意到他不光是一位科学家，还是一位显赫的官方人物。今年8月11日，宣布中国抗疫全面胜利的习近平授予他和另外三人共和国勋章和“人民英雄”称号，他佩戴的大金链上悬挂的勋章万人瞩目。

后来，有人批评钟南山“带货”，本月初，他应邀出席国际燕窝博览会，之前他曾表示，使用“白云山复方板蓝根颗粒”对抑制新冠肺炎病毒有效，他还为饱受争议的中药“莲花清瘟”背书，受到中国舆论批评。

这一次他亲自为自己的塑像揭幕，引起的批评更多。批评的主要有两种观点，许多人把武汉医生“吹哨人”李文亮与钟南山对比，认为前者为抗疫而死，可歌可泣，却至今都未能立碑纪念；另外的看法就是认为中国传统上不给活人立碑塑像，更没有亲自为自己的塑像揭幕这等事情。

有的人则认为钟南山院士虽然争议不少，但他在非典和新冠疫情中发挥了很大作用，立一个塑像也说得过去，而且，过去给活人立塑像的不是没有。

但有的就认为钟南山亲自为钟南山塑像揭幕，可笑。有的讽刺得很辛辣：是的，活人立碑立塑的有，近有毛泽东，在他生前，塑像立遍中国大街小巷，身后，除个别地点，塑像基本被拆除了。远有明代的魏忠贤……

作家高伐林发推说，你可以戴金链子，也可以给铜像揭幕，但不能戴着金链子给铜像揭幕! 你可以当院士，也可以带货，但不能打着院士的招牌带货! 柏杨有句名言：“中国人，到了荣华富贵这个层面，就再也上不去了。”---不是上不去了，是下不来了。于是乎，自己包装自己，自己选举自己，自己表扬自己，自己给自己的铜像揭幕!

还有网友评论：李文亮医生凄然离世，四海同悲。当时舆论说，国家应当为牺牲和浴血奋战的医护人员立一座无名纪念碑，以志其功，以告万世。今天碑成，竟是一人之生祠!