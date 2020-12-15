台湾自制「塔江舰」今命名下水搭载海剑二防空飞弹

台湾总统蔡英文今天在苏澳港主持台湾自行设计建造的「塔江舰」命名下水典礼，这是台湾推动建造「高效能舰艇后续舰」的第一艘，搭载海剑二防空飞弹，战力比原型舰更强大；蔡英文今天也登上台湾自制的「快速布雷艇」视导，称赞艇上的自动布雷系统是全球首创的技术。

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「塔江舰」的原型是台湾海军自制的「陀江舰」，2015年下水服役，经过四年研究改良，塔江舰终于今天正式下水。武器系统方面，除了「陀江舰」原搭载的雄风反舰飞弹、76快炮及方阵快炮外，更搭载了海剑二防空飞弹，战力更坚强。台湾中山科学研究院预计2023年以前再打造两艘与「塔江舰」同型的军舰。

蔡英文致词表示，国防自主是政府非常重视的政策，今年这一年，从开始自行建造潜舰、海巡署的四千吨级嘉义舰下水、上周的巡防舰艇交船，加上今天海军的快速布雷艇交船，以及高效能舰艇后续舰下水命名，都呈现出，国舰国造正在全力且全方位发展，展现了台湾捍卫海疆的决心。

蔡英文说，因应敌情的威胁，台湾建构防卫武力，要有不对称作战的概念，发展高机动性、具有精准打击的武器装备，吓阻敌人来犯。今天的两艘舰艇，都具有高速机动性，其中，沱江舰深获国际认同，具有更强大的打击火力；快速布雷艇，能在最短时间内，完成海域、港口等作战地点布置水雷的任务，由中科院所研发的自动布雷系统，更是世界级最先进的高效能装备。

她说，这两等级舰艇的加入，将可配合战场环境运用，达成吓阻、迟滞登岛的作战目的。对于战力的提升，有重要的意义。

塔江舰满载船速30 节、满载排水量约685吨、满载吃水约2.1公尺、续航力大于1800浬；除了武器系统外，侦搜系统搭载3D对空搜索雷达、平面搜索雷达、射控雷达；电战系统搭载威胁预警电侦系统、雷射预警系统、干扰弹发射系统。

今天同时举行下水典礼的「快速布雷艇」，台湾军方预计打造四艘，扣除今天下水的第一艘，明年底前，还会有三艘「快速布雷艇」完工下水。

蔡英文说，推动国舰国造，不仅展现台湾守护国土主权的决心，更能提升国防工业及造船产业的技术和动能，培养属于自己的在地人才。

台湾目前由中山科学研究院积极推动国舰国造、国机国造，以及自制潜水艇等政策。