巴西卫生监管机构质疑中国疫苗标准不透明

巴西圣保罗的埃米利奥·里巴斯研究所一名护士拿着装有中国科兴生物研发的新冠疫苗的注射器，准备注射给参加这一试验的志愿者。

巴西卫生监管机构国家卫生监管局Anvisa发表文告指出，中国卫生当局批准紧急使用新冠疫苗的标准“不透明”，巴西国家卫生监管局警告：当心“地缘政治“影响新冠疫苗在巴西的使用。

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巴西总统博索纳罗一直对中国科兴生物所研发的新冠疫苗ConaVac持怀疑态度，他表示，这一疫苗的“产地”就让它不值得信任。

但是，巴西总统博索纳罗的政治对手、多利亚州长领导的巴西人口最多的圣保罗州却在中国疫苗上大手笔押注，决定自行采购这款中国疫苗的该州州长称，圣保罗预计1月份开始给本地居民接种疫苗。上周，圣保罗州生物医学中心布坦坦研究所已开始生产科兴生物研发的疫苗。但是，在获得巴西国家卫生监管局批准之前，圣保罗州无法使用科兴生物的新冠疫苗。

媒体星期二就此询问北京当局时，北京当局强调已有几国批准使用中国生产的疫苗，显示中国疫苗“既有效又安全”。这些批准使用中国疫苗的国家是位于中东地区的阿联酋和巴林。中国外交部发言人汪文斌称，中国疫苗厂家严格按照科学标准和相关规则开发疫苗。

巴西卫生监管机构12月初派遣一个小组监查圣保罗州生产的科兴生物研发的疫苗。圣保罗州长多利亚周二表示，为了有更大的样本数和更完整的分析，对中国疫苗的测试报告比原定计划推迟八天，预计将在12月23日公布。圣保罗州疾控中心负责人表示，延后推出测试报告是为了纳入151位染疫者在内的样本及相关数据，并作出最终报告。

巴西政府则表示，该国已订购了3亿支与巴西一家生化机构联合的牛津大学与阿斯利康成功研发的疫苗，另外，还在同美国辉瑞谈判，增订七千万支辉瑞疫苗。

巴西是除了美国之外全球疫情最严重的国家，目前已有690万确诊，18万多人死于新冠病毒。圣保罗州是巴西最大的州，人口4600万，也是该国疫情最严重的州。