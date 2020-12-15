日本防卫大臣岸信夫与中国国防部长魏凤和举行视频会谈

日本防卫大臣岸信夫就任后首次与中国国防部长魏凤和举行了视频会谈，双方就中国海警船反复进入钓鱼岛水域进行了讨论，岸信夫向魏凤和表达了日本方面对此的强烈担忧。

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岸信夫在会谈之后指出：对以武力为背景单方面改变现状的尝试传达了日方强烈的担忧。

两防长的会谈原来预定进行30分钟，但是会谈的时间大大超过了预定的时间，进行了1小时35分钟。

岸信夫在会谈中指出：钓鱼岛无论在历史上还是国际法上都是日本固有的领土。对于王毅在访日期间对钓鱼岛的主张完全不能接受，并表示了抗议。

对于日方的主张，中国方面进行反驳，魏凤和说，两国领导人就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，双方防务部门要保持高层交往和务实合作，加快海空联络机制建设，积极构建建设性双边安全关系。在东海和钓鱼岛问题上，中国维护领土主权和海洋权益的决心坚定不移，双方应着眼大局，加强磋商，妥善处理分歧。

同时两大臣就为了日中关系的安定继续进行交流和沟通达成共识。

岸信夫说，日方愿与中方就双方关切的问题保持沟通，加强防务交流合作，推动海空联络机制直通电话建设。

王毅11月24-25日访问日本，在与菅义伟首相会谈以后，在首相官邸对日本报道机关就钓鱼岛问题表示：日本渔船反复进入敏感海域，这样的渔船不进入这样的海域是很重要的。

24日，茂木敏充与王毅在举行会谈后举办联合记者会，王毅指出： “最近，一些来历不明的日本渔船频繁侵入钓鱼岛敏感海域，中方不得不作出必要反应。对于这个问题，中方立场是明确的，我们将继续坚定维护自身主权。”

王毅25日在与菅义伟会谈以后，在东京某宾馆接受记者采访时，就围绕钓鱼岛的日中对立提出建议，希望采取双方公务船以外的船只都不进入钓鱼岛的方式缓和钓鱼岛水域的局势。王毅指出：如果相互采取公务船以外船只不进入钓鱼岛周边海域的措施，事态应会得到改善。