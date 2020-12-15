苹果电视划下红线：绝对不碰中国负面或狂野色情题材

随着美国互联网巨擘势力日渐坐大，电视和电影的题材也日渐受到类似苹果电脑的库克或阿马逊的贝索斯等寡头领导的喜恶所影响，苹果互联网软件与服务资深副总裁寇尔（Eddy Cue）已经发话给他的伙伴企业，“两样东西我们绝对不碰，狂野的（hard-core）色情以及（负面）中国题材”。

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纽时上述的报道，乃引述一名曾经在苹果电脑工作的创作组人员，而网络资讯交流站BuzzFeed去年已经报道寇尔指示创作人员“不要将中国描述为负面角色”。

纽约时报在一篇报道美国互联网巨擘如何因个人的喜恶或商业决定，而扼杀观众选择权的文章中，披露上述的这段秘闻。

文章指出，苹果电脑旗下的电视串流服务Apple TV＋去年已经准备好制作一套名为Scraper的电视剧，据内情人士指出，这套挖苦好莱坞上流人物的连续剧，系根据一个名为Gawker Media的网站而改编，该网站因为充满爆炸性材料而引起这些大亨不满，在接二连三的官司之后，终于在2016年熄灯关闭。

纽时报道指，然而当苹果电脑的执行长库克发现旗下企业正准备大张旗鼓制作这套剧集之后，立即透过电邮下令叫停，并裁撤所有员工。据了解，该网站Gawker Media曾经挖苦和讽刺过库克。

报道引述两名看过库克电邮的人士指出，库克对苹果串流准备制作有关Gawker的剧集感到意外，因为Gawker曾经让苹果电脑难堪，而且更加在2008年披露库克的私隐，隐约指他是个同性恋。

而华尔街日报早在2018年报道，在库克个人的决定下，一套关于Dr.Dre个人题材的电视被打进冷宫，理由是内容充满暴力和裸露。

纽时报道指出，好莱坞现在已经牢牢握住它所制作的题材，尤其是现在很多都是寡头经营的互联网巨擘，例如苹果的库克，阿马逊的贝索斯、Netflix的执行长希斯汀斯（Reed Hastings）以及AT&T的史坦基（John Stankey）。他们的取向往往受到商业决定和国际市场的左右。