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香港/新冠病毒

袁国勇：厕所热水雾气上升疑是住宅楼下传楼上原因

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袁国勇相信香港高楼大厦住宅厕所热水气雾可能将病毒从楼下传到楼上。
袁国勇相信香港高楼大厦住宅厕所热水气雾可能将病毒从楼下传到楼上。 © 网上截图
作者： 香港特约记者 甄树基
8 分钟

香港近期多栋住宅接连爆发武汉肺炎，包括黄大仙东头邨贵东楼，至少6个单位、共9人确诊，其中3个单位均是同座向的15室。港大微生物学系讲座教授袁国勇14日亲到贵东楼视察，怀疑23楼15室厕所排出的热气流上升，加上北风的扰流效应，播毒给24楼和29楼的同座向单位。他建议政府撤离23楼以上的15室座向单位住户往隔离营。当局则宣布，贵东楼23楼以下的同座向单位住户，15日晚要接受抗原测试。

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袁国勇于下午近4时抵贵东楼视察，视察完毕后与衞生署代表一同见记者时指，2315室有4位病人，该单位喉管没问题，怀疑是染疫家庭洗热水澡，水蒸气经抽气扇离开室内上升，而上层2415单位的厨房邻近下层厕所，该户在煮食时使用抽油烟机及开窗，形成低气压，结果气雾经窗户进入屋内，相关的病毒微粒抽回厨房内。他指出，2315有4个病人，病毒载量较高，惟23楼未见横向传播。

环境保护署首席环境保护主任梁启明表示，贵东楼大厦的喉管没有损毁，料与喉管泄漏无关。他提到，高层两个15号单位浴室及厕房接近，其中一个高层单位接近天台，而天台的出气管较接近墙边，或造成扰流效应，影响高层单位。他强调，喉管的设计合符法例，并没有切断。

贵东楼疫情出现向上播毒情况，袁建议市民预防措施，可在使用抽油烟机时关窗，特别是如果厨房邻近下层厕所，而下层有人染疫。问到是否下层有人染疫便会发生类似情况？袁指不能肯定，但指2315室有4人染疫，病毒量相当高。

对于是否担心大爆发，袁指，冬天的情况的确较差，因病毒的存活率较高，促请市民注意手部衞生、与人见面时须戴口罩。

衞生署代表称要平衡住户私隐及其他住户的权益，故没有公布哪个单位染疫；袁出面解围，指市民应自行做好衞生，又称同意衞生署做法，惟出现大爆发时，当局没办法不公布。

被问到没有实施禁足令会否令有居民自行撤离，直接将病毒扩散至其他地区，他引用丽晶花园例子，只要帮居民立即检测，则可知道结果，强调根据科学证据，“如果突然撤离一班人，他们会很惊恐，最重要是尽快全部检验”。

衞生署14日晚上在贵东楼大堂外设置临时检疫站，为全幢居民快速检测。居民要先登记后再作检疫。在贵东楼另一出口，衞生署安排2315室以上的单位住户撤往隔离营。截至晚上11时20分，已有7名2315室以上楼层的住户撤离。

居住高层10室、一家三口的吴太表示，对于居住的大厦爆疫感到担心，所以昨日已自行进行检测。被问及会否打算暂时搬离贵东楼，她认为即使搬离，仍不代表安全，“外面我也不觉得安全，你可搬去哪儿？你搬到人家那里，但那里又爆发，那你能怎样？走去哪里？”她相信，贵东楼的居民都不愿搬离，而自己亦不会离开，“始终都是家里好”，但会配合卫生防护中心检疫安排。

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