袁国勇：厕所热水雾气上升疑是住宅楼下传楼上原因

香港近期多栋住宅接连爆发武汉肺炎，包括黄大仙东头邨贵东楼，至少6个单位、共9人确诊，其中3个单位均是同座向的15室。港大微生物学系讲座教授袁国勇14日亲到贵东楼视察，怀疑23楼15室厕所排出的热气流上升，加上北风的扰流效应，播毒给24楼和29楼的同座向单位。他建议政府撤离23楼以上的15室座向单位住户往隔离营。当局则宣布，贵东楼23楼以下的同座向单位住户，15日晚要接受抗原测试。

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袁国勇于下午近4时抵贵东楼视察，视察完毕后与衞生署代表一同见记者时指，2315室有4位病人，该单位喉管没问题，怀疑是染疫家庭洗热水澡，水蒸气经抽气扇离开室内上升，而上层2415单位的厨房邻近下层厕所，该户在煮食时使用抽油烟机及开窗，形成低气压，结果气雾经窗户进入屋内，相关的病毒微粒抽回厨房内。他指出，2315有4个病人，病毒载量较高，惟23楼未见横向传播。

环境保护署首席环境保护主任梁启明表示，贵东楼大厦的喉管没有损毁，料与喉管泄漏无关。他提到，高层两个15号单位浴室及厕房接近，其中一个高层单位接近天台，而天台的出气管较接近墙边，或造成扰流效应，影响高层单位。他强调，喉管的设计合符法例，并没有切断。

贵东楼疫情出现向上播毒情况，袁建议市民预防措施，可在使用抽油烟机时关窗，特别是如果厨房邻近下层厕所，而下层有人染疫。问到是否下层有人染疫便会发生类似情况？袁指不能肯定，但指2315室有4人染疫，病毒量相当高。

对于是否担心大爆发，袁指，冬天的情况的确较差，因病毒的存活率较高，促请市民注意手部衞生、与人见面时须戴口罩。

衞生署代表称要平衡住户私隐及其他住户的权益，故没有公布哪个单位染疫；袁出面解围，指市民应自行做好衞生，又称同意衞生署做法，惟出现大爆发时，当局没办法不公布。

被问到没有实施禁足令会否令有居民自行撤离，直接将病毒扩散至其他地区，他引用丽晶花园例子，只要帮居民立即检测，则可知道结果，强调根据科学证据，“如果突然撤离一班人，他们会很惊恐，最重要是尽快全部检验”。

衞生署14日晚上在贵东楼大堂外设置临时检疫站，为全幢居民快速检测。居民要先登记后再作检疫。在贵东楼另一出口，衞生署安排2315室以上的单位住户撤往隔离营。截至晚上11时20分，已有7名2315室以上楼层的住户撤离。

居住高层10室、一家三口的吴太表示，对于居住的大厦爆疫感到担心，所以昨日已自行进行检测。被问及会否打算暂时搬离贵东楼，她认为即使搬离，仍不代表安全，“外面我也不觉得安全，你可搬去哪儿？你搬到人家那里，但那里又爆发，那你能怎样？走去哪里？”她相信，贵东楼的居民都不愿搬离，而自己亦不会离开，“始终都是家里好”，但会配合卫生防护中心检疫安排。