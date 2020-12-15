香港政局波诡云谲林郑述职煞停紫荆党横空出世

2020年接近尾声之际，备受北京全力支持的特首林郑月娥，忽然有点势危力竭。南华早报12月6日报导，丝路金融有限公司首席执行官兼港区全国政协委员李山，联同中播控股董事会主席黄秋智及卓悦控股董事会主席陈健文，早于今年五月在香港成立了一个名为“紫荆党”的新政党，这几个“海归”创党理由摆明是针对现有建制派不满。正当香港各界纷纷揣测紫荆党的动向，亲北京的星岛日报14日报导，林郑月娥订于12月底上京述职的行程突然遭到叫停，更为诡异的香港政局投下变数。

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加入这滩浑水的，尚有国家衛健委对林郑抗疫的微詞。国家卫健委高级别专家组成员曾光日前接受大陆传媒访问时指，香港的防疫措施及政策，未落实到位，令疫情反覆和严峻。他又指，香港防控疫情的情况，与内地不太一样，而香港与深圳的人员往来较频繁，会令深圳的防疫压力较大。

面对各方的揣测和传闻四起，林郑月娥今（15日）並无否认述职叫停传闻，只称上京述职安排由中央决定后再通知行政长官，她现时未有详细资料。对于国家衞健委专家批评香港防疫工作不到位，林郑则辩称，“每一件事做到尽美尽美是不可能的”。林郑的回应似乎平息不了各界的猜测。

香港不少评论家都将紫荆党之横空出世与特首上京被叫停两事，与下届特首之争拉上关系，前文汇报副总编辑程翔在网媒众新闻撰文指出，声称要组织一个党员达到25万的紫荆党，属中共“嫡系”，借鉴中共西柏坡经验（接管全国政权的部署）实现对香港的全面接管。程翔根据其观察近期舆论风向标，分析紫荆党出现，代表中共不信任香港左派，酝酿清洗旧香港人的重大举措。一旦清洗香港左派，一直为林郑摇旗呐喊的建制派，又有多少可以逃过？

事实上，紫荆党以香港海归派为骨干组成政治力量的构思，早在梁振英年代已有所谓“华菁会”的成立，摩根大通亚太区副主席方方，更身兼这个集海归金融才俊于一堂的华菁会主席，如果不是方方因为卷入官二代违法雇用指控而至华菁会无疾而终，今天又岂会有紫荆党的成立？令人寻味者，华菁会当年的荣誉赞助人不是别人，正是今次被指是酝酿中的政治风波主角之一的梁振英。

星岛日报披露林郑上京述职突然被叫停一事，指林郑原准备本月10日至14日上京见领导人，最终接获通知行程取消，而她本月11日突然召开记者会，公布购买疫苗安排。报导猜测述职被叫停有三大可能，包括领导人工作繁忙、香港抗疫情况未如理想以及香港传染风险较内地高，此刻述职可能存在风险。

香港面临第四波疫情，抗疫工作有点吃力，日前更一日之内出现超过40宗找不到源头的个案，抗疫不力恐怕已是林郑的“死穴”，香港上届特首、现任全国政协副主席梁振英手下两个“笔将”屈颖妍和冯炜光似乎嗅到了下手的味道，先后公开撰文与林郑“反面”，其中屈颖妍更以《我不是建制派》为题，批评林郑“不懂民情”，疫情之下仍指责无法在家工作的市民经常进出走动；她又批评施政报告内容反映了她对现时本港困境“束手无策”。屈颖妍指，“中央也想听真话看真像”，“如果政府把市民引向悬崖我们还要拍掌叫好才叫建制派，对不起，那我绝非一员，我只是路上一个指着国王说她根本没穿衣服的老实孩子”。

梁振英政府年代曾经是香港政府新闻统筹专员的冯炜光则在建制派的网媒专文称，香港疫情严峻，最需要的是特首的领导力，但自称已从去年反修例风波“完全复甦”的林郑月娥，有的只是“政务主任思维”。他表示，林郑月中要到北京述职，担心香港特首这样抗疫，若她的随员不幸中招，随时累及中央领导及北京一众官员，又称特首缺乏领导力和轻信对内地充满偏见的传统精英，令他“握腕三叹”。

屈、冯两支笔直插林郑月娥，难免令人猜测背后是否另有动机，但连国家卫健委也对林郑抗疫表示不满，就似乎反映此番政治波潮的推手不只是香港茶杯的风波，甚至还涉及北京朝廷。

建制派内部出现“反林郑”的声音中，网媒香港01的老板于品海的“讨伐”被认为最思路完整、一针见血。被认为与当朝权力派关系亲密的于品海，在香港01的文章指出，林郑“以为平息了动乱，香港就可以回复安定繁荣，舞照跳、马照跑，那是痴人说梦。在一次公开的媒体（南华早报）访问中，特首声称自己已经恢复旧日状态，暗示自己能够继续‘好打得’，我希望她在‘好打得’之前先要‘看清楚’”。

于品海指出，在提出修订逃犯条例时，林郑显然认为自己真的“好打得”，但因为没有“看清楚”，结果还是引发了后来的动乱……既然中央主动出手，为其提供了能量，她又是否知道自己应该停一步、“看清楚”？因为如果再看不清楚，有可能连自己的政治生命都要搭上，到时候，是否“好打得”已经没有多少意义。“

于品海在这个时候甚至提出林郑“有可能连自己政治生命都要搭上”，可想而知林郑的处境有多凶险，尚未踏入2021这个所谓特首选举年，林郑月娥的前路恐怕已是举步维艰了。