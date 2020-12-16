中国大陆1法律学者吁将黎智英“送中”审理

香港传媒大亨黎智英因支持香港2019年反送中运动，参加集会游行，而被依照北京后来出台的港区国安法追溯逮捕。今有一名大陆法律人士在港媒撰文呼吁将70岁的黎智英“送中”审理。

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据中央社香港16日的电稿，来自中国大陆的法律学者顾敏康宣称，应该按照香港国安法的规定，把香港壹传媒集团创办人黎智英所涉危害国家安全案件移交大陆司法机构审理。

苹果日报老板黎智英12月初遭逮捕拘押，被指控勾结外国势力或境外势力危害国家安全，并于12月12日首次出庭。当天法院把案件押后至明年4月16日审讯，拒绝保释，给70岁的黎智英戴上铁链，让他在狱中等待开审。12月8日，位于巴黎的记者无国界组织授予黎智英2020年特别奖。

在香港工作的大陆法律学者顾敏康今天在大公报撰文表示，为了避免一些（香港）法官「高高举起、轻轻放下」，最好的办法就是根据港区国安法第55条，将黎智英「送中」审理，以「彰显国安法的威力」。

据介绍，香港国安法第55条规定可被“送中”的有三种情况：一、案件涉及外国或者境外势力介入的复杂情况，香港管辖确有困难的；二、出现港府无法有效执行本法的严重情况的；三、出现国家安全面临重大现实威胁的。顾敏康认为，黎智英可按照第二种情况被送大陆审理。

百度资料显示，顾敏康曾任湘潭大学信用风险管理学院院长、香港城市大学法律学院副院长、香港世贸组织研究中心副主任、香港基本法教育协会副主席等职。