中国嫦娥五号携带月球样品返回地球

中国探月工程嫦娥五号返回器携带月球样品，于当地时间17日凌晨着陆地球。

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根据中国媒体报道，嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预订区域成功着陆。这是中国首次完成月球采样返回任务，也是人类四十年来首次。

嫦娥五号于12月1日登陆月球表面，紧接着开始采样，两天后启动了重返地球旅程。中国科学家希望通过采集月球样品，更多地了解月球是如何诞生的以及了解月球表面的火山形成和爆发周期。

法新社报道说，嫦娥五号返回器成功返回地球后，中国由此成为继美国、前苏联分别于1960和1970年之后，第三个携带月球样品返回地球的国家。

这也是自1976年苏联月球24号探月取样任务完成后的首次类似的探月旅行。嫦娥五号的使命旨在月球上一直未有探索过的区域采集两公斤的样品。

中国媒体报道称，嫦娥五号任务实现了中国首次月面采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、携带样品再入返回等多项重大突破。

嫦娥五号携带月球样品成功返回，这是中国航天计划迈出的新的一步。2019年年初，中国发射的一个探索器在月球背面降落，为全球首创。中国希望最终派遣宇航员登上月球。

中国国家主席习近平致电祝贺，他在贺电中说，嫦娥五号首次实现了中国地外天体采样返回，“标志着中国航天向前迈出的一大步”。