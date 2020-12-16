中国明年将进口至少1亿支疫苗

尽管北京正在研发自己的抗冠状病毒Covid-19疫苗，但中国复星医药FosunPharma周三宣布，明年将进口至少1亿支德国生物技术BioNTech的抗冠毒疫苗。

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目前，德国生物技术BioNTech与美国辉瑞Pfizer公司合作生产的疫苗已在英国，美国，加拿大等国家/地区获得销售许可，并开始接种。

法新社说，中国实验室也在研制Covid-19实验性疫苗，这些疫苗已开始在国内广泛配送给冠状病毒感染高风险人群，但尚未正式获得有关当局的批准。

复星医药周三发给香港证交所的一份声明表示，2021年，德国生物技术BioNTech将向中国提供不少于1亿支抗冠状病毒疫苗。复星医药将为5,000万剂疫苗支付2.5亿欧元的预付款。

复星医药与德国BioNTech公司将分享在中国大陆及香港和澳门销售疫苗所得利润。利润的三分之二将归复星医药，三分之一归德国BioNTech。复星医药是复星国际的子公司。这间跨业集团拥有地中海俱乐部。

法新社说，去年年底首发冠状病毒疫情的中国，在研发疫苗上投入了巨资。中国主席习近平承诺，要将中国的疫苗变成“全球公共财产”。

所以阿联酋首都阿布扎比从本周一开始为其居民接种中国“国药集团”生产的抗冠状病毒疫苗。

中国目前有4款疫苗处在最后测试阶段。中国的实验室正在巴西，阿联酋，土耳其等国进行多项测试。中国“国药集团”在秘鲁测试的疫苗，由于一名志愿者出现了神经系统问题而中止。

本周一，巴西卫生监管机构（Anvisa）表示，中国为了让科兴生物公司的另一款疫苗CoronaVac获得紧急销售许可，而使用了“不透明”的标准。