国际专家团一月前往中国调查新冠源头

12月的武汉街头已恢复生机，新冠疫情武汉爆发已经一年了，世卫组织的科学家们准备去那里调查病毒源头。

千呼万唤始出来，新冠疫情在中国武汉爆发即将一年之际，世界卫生组织星期三表示，一个调查新冠源头的国际专家团将于元月前往中国，但没有提到是否前往病毒首发地中国武汉。

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世卫组织发言人哈多森(Hedinn Halldorsson)对法新社证实了多位专家稍早传出的消息：“我可以证实，专家们将于元月份前往中国调查新冠病毒源头”。

这位发言人没有提供更多的关于这一专家调查团使命的细节。但有几位世卫组织的高级负责人多次表示，希望调查团能够首先前往中国武汉调查，因为武汉及周边地区被视为是新冠疫情的摇篮，随后，再考虑寻找其他可能的踪迹。

该国际专家团的十位专家来自丹麦、英国、荷兰、俄罗斯、越南、德国、美国、卡塔尔、日本及澳大利亚，全都是国际公认的病毒专家，他们的使命就是调查新冠病毒的起源，以及搞清楚这一病毒是如何传给人类的。

10月30日，世卫组织宣布就国际专家团前往中国调查与中方相关专家举行了视讯会议，但没有提出任何明确的出发日期，招致许多批评。

美国一直公开指责中国隐瞒疫情真相，世卫组织过分屈从于北京的意志，其他成员国，尽管没有像美国那样不断地批评中国，同样怀疑北京当局故意阻碍国际专家前往武汉调查。

今年七月，北京同意世卫组织的几名专家前往中国，但是专家们在北京停留了三周，未能去成武汉。早些时候，『纽约时报』一则调查指出，北京终于答应世卫专家前往中国调查的前提条件是，中国专家将掌控关键部分的调查。

大多数科学家认为新冠病毒的原始宿主是蝙蝠，但是，至今不清楚这一病毒是如何通过中间宿主传播到人体的，武汉疫情爆发不久，曾有中国专家指穿山甲是中间宿主，但这一说法似乎并未得到科学家的普遍认可。

科学家调查新冠来源，旨在弄清病毒的发生，发展过程，从而做到精准预防，避免新一场疫情大流行发生。