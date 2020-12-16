新冠疫情真相之谜 习近平当局布设雾障

2020年折磨全球最大的事件，无疑是武汉爆发，继而蔓延全球，导致160多万人死亡，七千万人染疫，至今还未看到尽头的新冠疫情。遗憾的是，这场被称为21世纪所谓高科技世纪的“西班牙大流感”，科学家至今未找出病毒的源头。

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病毒源头最初似乎在世人视界中相当清晰，新冠疫情最早在中国武汉爆发，官方承认的正式日期是12月31号，但武汉金银潭医院副院长等人1月24日在『柳叶刀』刊载的文章里提到，武汉新型冠状病毒第一例新冠病毒症状开始日期是在12月1号，如果按照12月1日发病推算，至少这个人在11月中旬就被感染了。

3月6日，中国国新办举行新冠肺炎疫情防控救治进展情况发布会。中共中央指导组成员，国务院副秘书长丁向阳说，在这次疫情发生早期，主要是今年1月份和1月份之前，湖北省有超过3000名医护人员被感染，其中40%是在医院感染，60%是在社区，都是湖北当地的医务人员，大多是非传染科的医生。“一月份之前”就有那么多医护人员感染，丁向阳这是口误吗？但没有见到过纠正。

这位老人后来去哪里了？他是一位孤零零的新冠患者吗，他染疫的环境是什么，谁把病毒传给了他，这一系列的问题都无法解答。老年患者如同其他有助于调查病毒的迹象一样后来都被掩盖了，清洗了，抹杀了，所有敢于公开探索的人都遭到了当局的惩罚，最早是李文亮医生，继而是律师陈秋实，现在是公民记者张展。世界卫生组织派出科学家前往武汉调查的努力屡屡受阻，现在，世卫称已于北京达成妥协，但什么时候开始去武汉，无从知道。

灭迹？

武汉卫生当局最早怀疑病毒爆发于本市华南海鲜市场，但是后来多篇论文揭示的病例显示，许多病例并非来自华南海鲜，有些比华南海鲜市场查出的病例更早。最初，官方确诊条件之一，是有无华南海鲜市场旅游史，后来这一条件被指缺乏科学实证。

但华南海鲜市场的情形至今仍然是一个谜，2020年元月1号，武汉当局彻底清洗了华南海鲜市场，当时也许不是为了消灭证据，是为了清洁，防止病毒扩散，客观效果则是让现场取证变得无法实行，华南海鲜市场之谜或许就这样永远难以解开。

与华南海鲜市场同样受到怀疑的包括属于中国科学院的武汉P4病毒研究所，属于武汉疾控中心的P3病毒研究所，前者的P4病毒研究室是否发生不同形式的泄漏无从证明，但美国大使两年前造访时发现存在安全问题，并向美国政府发出过警报，一些法国专家也曾对这座实验室的安全管理提出质疑。还有的分析认为，泄漏是由于实验室的废弃物的处理出现了漏洞，如防护服，本应焚烧的一次性实验室塑胶手套和其他东西流落到了社会，落在了包括华南海鲜市场的需要大量一次性手套的从业者手上。

至于武汉市疾控中心的病毒实验室，华南理工大学生物科学与工程学院教授肖波涛在SCRIBD网站发表一份英文报告指出曾发生过蝙蝠病毒感染事件，有研究人员曾被用来研究的蝙蝠的血液和尿液溅到，受影响的人员曾接受自我隔离14日。后来这篇论文被撤下网络。

地方当局隐瞒真相

在不能对新冠病毒展开正面调查的情况下，官方阻挠调查真相的努力令人生疑，这种努力最后终于达到了让西方世界全体怀疑中国当局试图有意隐瞒真相的程度。

根据『财新』、『人物』杂志报道，武汉中心医院李文亮医生最早从本院急诊室主任艾芬医生那里看到发给医生同行的患者拍片后，于12月底把信息发到朋友圈告知武汉出现了一种类似萨斯的病毒，他后来的遭遇大家知道，他被警方叫去“训诫”，央视把他作为“寻衅滋事”的八位坏典型向全国报道，艾芬医生也被扣之以破坏武汉军运会以来大好形势的罪人而遭封嘴。

后来中国一些敢于调查真相的媒体包括『财新』『财经』等媒体报道的细节显示，早在去年12月7日，微远基因实验室已完成大部分病毒定序，发现病毒与萨斯十分相似，而石正丽1月2日就确定了新病毒的全基因组序列，但中国卫健委1月3日发布文件，下令存有病毒样本的实验室销毁样本或送到指定机构保管。1月11日发生了一个让当局措不及防的事件，上海公共卫生临床中心张永振团队在病毒学家网站 (Virorogical.org) 公布了病毒基因序列，中国卫生当局次日下令临时关闭张永振的实验室。由此，试图掩盖证据的动机从地方层面上升到中央层面。

中国在三个国家实验室解开病毒基因序列密码后一直秘而不宣，直到前述实验室1月11日在病毒学家网站公布这一密码后才被迫通告世卫组织，这时距离中国国家实验室测出基因序列已经是一周多之后。

美联社，CNN最新公布的调查均显示，湖北当局是如何掩盖数据的，而卫健委因接受贿赂又如何与上海三家不知名的实验室签订测试剂合同，导致大量症状无法准确测试，延误抗疫。

中央层面 习近平“亲自部署”的真相

湖北省委武汉市委迟迟压着疫情不报，原来是有一种就地消灾的侥幸心理，这不难明白。在中共机制中，报喜不报忧，地方官都知道，只有事情到了不可掩盖的地步，才逐级向上报。武汉官网『汉网』2月11日报道，武汉市长周先旺表示早在12月份就已向中央报告疫情，但是在没有“授权”的情况下，他不能向全社会告知。这也许可视作是官场典型的推诿，但揭露出了中央的责任。

在武汉疫情已经严重失控，习近平迟至1月20日才发出应对抗疫的模糊指示，而武汉市民还被蒙在鼓里，当局就在前一两天组织万家筵。奇怪的是，从那以后，北京当局却采取了一边拖延一边补救的措施。拖延，就是继续掩盖问题的严重程度，对外界宣称所谓“可控可防”；补救，就是适时地宣传和凸显最高领袖的先知先觉。

1月23日，武汉采取世界上从未有过的封死一座千万人大都市的严酷先例，尽管已有上百万市民预感形势严重在封城封死关头逃到中国各地少数有能力的甚至出国，但就在1月23日习近平还率领常委们春节团拜，武汉疫情，武汉封城这么攸关人命的震撼全球的重大事件，习近平讲话中一句没有提到。他大约不希望在这一醒目的春节团拜会喜庆场合让世人把注意力转移到武汉病毒上？ 蹊跷的是，自其上台以来，集所有中央领导小组组长于一身的习近平，一月25日破天荒把领导抗疫小组组长的职务让给李克强，当时许多分析指，一则习近平不认为抗疫如此重要，不愿意亲自担任；二则习近平希望能进能退，抗疫失败，李克强承担，抗疫胜利，归功于他本人。

但是随着新冠病情快速传染世界，全世界预感到一场大流行风暴可能会爆发的严重时刻，习近平后来的策略逐渐做了调整，从最初让李克强处于风暴中心，变为他“亲自指挥亲自部署”，让自己处于一场他亲自掌控导演的“伟大叙事”的核心。

1月28日，世卫组织总干事谭德塞在北京与习近平会晤，习近平亲自向谭德塞表述，是他本人“亲自指挥亲自部署”中国抗疫，此前，在世卫组织的一次重要会议上，中共大使已成功迫使世卫不要宣布新冠疫情已构成全球紧急卫生事件。谭德塞为了见到习近平，不惜委曲求全，使用北京的套话，赞扬武汉疫情“可控可防”，尽管这时候疫情正在从武汉传到全中国并传至韩国等邻国继而大踏步走向世界。谭德塞回到日内瓦后几天，1月30日，世卫组织终于宣布新冠疫情构成全球紧急卫生事件。

向谭德塞当面表白自己亲自指挥抗疫之后的习近平，大约意识到如何把初期隐瞒疫情的负能量转移到领导抗疫的正能量，如何把一场隐瞒真相的疫情转化为主动部署抗疫的重要性，因为这一事件已成为世界事件，全世界都在注目，“领导抗疫胜利”就会更加显得习近平英明，也会获得世界尊敬。

2月3日，在中共常委会上，习近平以罕见的方式表示，他早已于1月7日就在中央会议上对武汉抗疫做出了亲自部署，但是关于这次会议没有任何公开的有关习近平要求抗疫的记录，而在那个时候，对中央言听计从的湖北隐瞒掩盖疫情几乎快要进入高潮，中国几批科学家那时前往武汉的调查因为当地卫生部门不配合，医生被胁迫不准乱说而毫无进展，但是，习近平说，他在那个时候已对抗疫做出了部署，他的说法引发了严重怀疑。

在武汉封城，全国封国的背景下，习近平加速了自己的计划，2月23日，他不顾众多要求他前往武汉亲自视察灾区体恤灾民，像他的前任胡锦涛当年视察广东那样的呼声，而是召开了为自己庆功的17万人中国各级干部视频抗疫大会，大会上，习近平向全中国各个层级的主要官员显示，是他在亲自指挥亲自部署抗疫行动，借此，一方面堵死中共内部对他早期抗疫失误的不满，另一方面把抗疫叙事仅仅抓在自己手中，按其所需来改写历史。

这场表功大会几天之后遭到了另外一位红二代出身，亿万富翁背景，党内人脉深厚，但已转化为一个有良知的公共知识分子的任志强的无情揭露，他在网络广泛流传的一篇文章里揭露习近平在17万人大会上抢功揽功掩盖真相的表演，犹如一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。他的“七问”震撼世界，他在文中质问：“如果没有上命之错，又何来危机与大考？既然党中央已对疫情形势有了准确的判断，既然亲自指挥已采取了有力有效的举措，既然各项工作部署都是及时的，那么为什么会有疫情全国性、全球性的传播呢？”他被习近平打入牢狱，被判18年徒刑，考虑到他的年龄，这一刑期预示着他将把牢底坐穿，至少，这是习近平当局所希望的。

被消失被囚禁的人

当局所有为自己辩白没有掩盖新冠源头没有掩盖疫情真相的说法都站不住脚的一个重大理由是，所有试图接近武汉，试图解释现实的无论是中国的医生，记者，作家都遭到了不同形式的打压、抓捕、囚禁、被失踪。

律师出身的公民记者陈秋实是第一位不顾疫情不顾个人安危，中国农历年三十乘坐最后一班高铁赶到武汉的人，没有人派遣他，他就是要了解武汉疫情的真相，了解那里的人们如何在疫情下生存，他前往医院和临时搭起来的方舱调查，他以即时视频的形式报道自己的所见所闻，引起当局恐慌，有一天他消失了，至今渺无音讯。

另一位是方斌，他是武汉人，他怀疑官方每日爆出的死人数字的真实性，亲自进入收留重症的医院，向外界传出医院走廊横尸的悲惨照片，他在被警察包围房间后，直接喊出了打到专制，共产党正在掩盖武汉死人真相的口号，然而他也被消失了，至今生死不明。

还有一位前央视主持人李泽华，他给自己的使命就是调查武汉究竟死人多少，他在前往殡仪馆的途中被围追堵截，最后被消失了，几个月后传出他被释放的消息，但是他获得的见证从此被封闭得天衣无缝。外界认为他已遭到极其恐怖的威胁，敢说一句真话就可能遭到再次被消失的命运。

北京不愿意向外界透露真相的另一个证明就是公民记者张展女士的遭遇，张展是在2月份进入武汉，她希望记录武汉人面对疫情的真情实感，写出他们的故事，追踪更多的真相，然而她于5月14日被抓回上海，罪名是“寻衅滋事”，11月份开审，检方求刑4-5年。

就连武汉作家方方，一位记录了武汉封城期间，千家万户悲欢离合的作家，她也在日记中提到了当局的某些积极措施，但当得知她的『武汉日记』将要以法语、德语、英语在外部世界出版时，她遭到了前所未有的围攻。

向世界甩锅

从1月23日北京迫使世卫组织不要宣布进入全球紧急卫生状态，到习近平会见谭德塞宣布自己亲自指挥抗疫，世卫组织要求调查疫情起源的努力连连受挫。

世卫最后说服北京，七月份派遣一个专家组去中国，但只停留在北京三周，未能去爆发疫情的武汉调查。最新的消息是，北京终于同意世卫组织派遣一个专家团去武汉实地调查，时间不详，而且调查的关键部分由中国科学家负责。

在千方百计阻挠世卫科学家调查真相和源头的同时，三月份刚从疫情重围中透出一口气的北京，便借科学家钟南山之口说出疫情爆发在中国，但源头不一定在中国的表述，随后北京开始了一连串甩锅行为，从外交部发言人赵立坚指美军利用武汉军运会机会把病毒带入武汉，到指则美国是最早的新冠病毒爆发地，最近又指病情源头爆发在意大利，并借德国疫情科学家之口予以证实，在遭到这位科学家出面反驳后，中国科学家一个专家小组又在共享网站推出论文，10.指源头在印度，遭到质疑后，中方撤销了论文。

深秋初冬，中国各地爆发出为数不多的本土疫情，但当局高度紧张，指责从国外进口的冷链系统和冷链包装应对中国新一波本土疫情负责，但是，即使世卫组织，都不承认冷冻食品和冷链包装可被证明能传染新冠病毒。

2020年即将过去，新冠疫情还在肆虐，全球科学家希望获得新冠源头真相为避免下一轮大流行的努力还没有实现，一个极其重大的原因是，习近平的中国为了塑造自己的完美形象，为了成功改写叙事，还在甩锅，推诿，歪曲真相，同时打压本国所有敢于出面揭露真相的人。

观察人士指出，如果习近平当局真想在世人面前洗清隐瞒新冠爆发初期真相的恶名，一个很重要的办法就是允许科学家前往中国独立调查新冠病毒之源，抛弃徒劳的甩锅行为；其次就是释放试图了解武汉疫情真相的几位中国公民记者，包括所有因武汉疫情至今遭到打压的中国人，否则，当局一切自辩的努力都很徒劳。