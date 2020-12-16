瑞典法院驳回华为上诉 德国大幅提高华为参与门槛

瑞典上诉法院的判决意味着瑞典5G市场华为出局了

华为就瑞典当局将其排除在该国5G建设之外状告瑞典行政法院，斯德哥尔摩行政法院11月9日出台临时禁令，叫停瑞典邮政和电信管理局（PTS）10月20日在5G频谱拍卖中限制华为的附加条款。但是，瑞典上诉法院最终驳回了行政法院的暂停禁令，这一不利于华为的判决意味着为瑞典邮政和电信管理局5G招标铺平了道路。另外，德国今天批准资讯安全法，大幅提高华为等中国厂商参与5G建设的门槛。

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瑞典邮政和电信管理局10月20日宣布，出于国家安全考量，排除中国华为集团和中兴集团参与瑞典5G建设，并要求已经安装的华为设备应于2025年1月1日前全部拆除。

华为随后状告瑞典电信当局，斯特哥尔摩行政法院11月9日出台临时禁令，叫停瑞典电信当局在5G频谱拍卖中排除华为的条款。

但是，斯特哥尔摩上诉法院周三的裁决，推翻斯特哥尔摩行政法院临时禁令，这一裁决为瑞典电信当局5G招标打开绿灯，但华为将被排除在外。上诉法院承认华为有上诉权，但是5G招标涉及国家大局“重于华为的利益”，因此不能暂停。

另据报道，德国政府周三批准资讯安全法，根据这部新法，提供设备的厂商必须保证不能将资讯外泄给外国政府；另外，除了技术认证，内政、外交、经济等部委也有权参与第二阶段审核，确保供应商的可靠性，审核标准包括外交和国家安全等政治因素。

法案虽然没有直接点名华为，一般认为该法显然为华为量身订做，因此又被称为“华为条款”。

据指出，受限于宪法，德国不能有排除华为的法律，但新法实施后，德国政府手中将有了排除因政治因素不能信赖的厂商的工具。

英国7月中旬宣布排除华为参与英国5G建设，瑞典是欧洲第二个欧盟第一个明确拒绝华为参与5G建设的国家。