美国多个州对谷歌提起反垄断诉讼

美国多个州决定对谷歌提起反垄断诉讼，指责谷歌更改其搜索引擎设计，滥用其主导地位，排挤其他竞争对手。各个州针对谷歌提起的联合反垄断诉讼已准备就绪，最早将于本周四提交科罗拉多州和内布拉斯加州总检察长。

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法新社引述美国“政客”新闻网（Politico）披露的信息指出：不愿披露真实身份的多个信息来源显示：包括亚马逊，猫途鹰(TripAdvisor)等数字平台在内的多家公司指责谷歌在搜索引擎中突出自己的产品。据“政客”新闻网披露，各州准备提起的诉讼必须突出表明：谷歌的搜索引擎设计导致其他竞争对手处于不利地位。

美国政府10月份指责谷歌在在线搜索和广告上维持“非法垄断”，同时发起了数十年来最大的反垄断调查，为削弱谷歌敞开了大门。

法新社报道指出：相关的诉讼可能持续数年时间，在政府与大型数字公司之间划出了一条新的界限，可能将对此一行业产生巨大影响。

不过，对联邦政府而言，要证明滥用谷歌其地位，则可能构成一场挑战。因为谷歌服务通常为免费形式，对消费者没有造成不良影响，因此很难证明其“非法性”。

谷歌则认为：相关的司法诉讼纯属“错误”。

这次多个州发起的诉讼案与司法部在10月份对谷歌发起的反垄断诉讼有所不同。司法部的反垄断诉讼主要聚焦谷歌与苹果，雷鸟（Mozilla）和安卓系统智能手机制造商等签订的独家合同，从而在对方的浏览器和移动设备上将谷歌设置为默认搜索引擎。