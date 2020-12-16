联合国人权报告员：中国镇压律师孰不可忍

联合国人权处境特别报告员周三揭露，中国大批律师以及人权维护者正在遭受着当局的镇压，她特别举例说，一位名叫常玮平的律师说出自己在狱中遭到酷刑的情况后，就被失踪了。

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联合国人权处境特别报告员玛丽·劳勒周三在一则文告中警告说，中国当局对律师和人权维护者的大规模打压始于五年前，从那时到现在，当局对他们的镇压和迫害有增无减。

这位人权问题专家表示，人权维护者，以及他们的律师在中国继续遭到审判、囚禁和酷刑的折磨。玛丽·劳勒是联合国人权处境特别报告员，但此处她不是以联合国的名义发言。

她说，自从中国发生了针对律师的“709”大镇压之后，也就是说从2015年7月9日那天开始，人权律师的职业在中国被有罪化。

玛丽·劳勒的声明得到了另外七位联合国人权专家的支持，玛丽·劳勒特别提及最近被强迫失踪的陕西人权律师常玮平，她认为常玮平的遭遇具有标志性意义。

今年一月，常玮平被指涉“颠覆国家政权罪”遭指定居所监视居住，其后获取保候审。两个月前他上载短片揭露自己遭受酷刑的情况，视频发布后不久，常玮平再度失去自由。至此他的命运如何无人知道，他的律师也无法同他取得任何联系。

据指出，常玮平遭受的酷刑难以想象，他曾连续十天每天二十四小时坐在老虎凳上下不来，他右手的拇指到食指至今仍然毫无知觉。

玛丽·劳勒呼吁，我敦促中国当局立即释放常玮平和其他被关押被失踪的所有人权律师。