蚂蚁董事长称正“照镜子找不足”学习中央稳定发展精神

蚂蚁集团在上海和香港两地同时上市的计划，突然遭到上海证券交易所在11月3日叫停之后，集团董事长井贤栋在15日终于打破缄默，他在北京举行的一场论坛上表示，集团全体正在认真学习“十四五”规划建议和中央一系列关于金融安全和金融稳定发展的政策精神，对照监管部门的要求，照镜子、找不足、做体检，积极配合监管，进一步落实监管要求。

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中国财经网报道，井贤栋是在2020第四届中国互联网金融论坛上，发表上述的讲话。他说：“这一个多月来，我们在监管的指导下全力做好暂缓上市的善后工作。”

蚂蚁集团是阿里巴巴集团旗下企业之一，而同属旗下企业的南华早报形容井贤栋的讲话，是自蚂蚁集团在沪港两地上市被叫停之后的“打破缄默”（breaks silence）之举。蚂蚁集团原定在11月5日在两地上市，估计集资370亿美元，本将是全球最大金额的一次上市集资。

井贤栋这番愿意全力配合中央金融稳定政策和精神的讲话，与阿里巴巴董事长马云在10月24日出席中国金融四十人论坛金融峰会时的高调态度，显有天渊之别。马云在该次演说中批评中国根本没有金融系统，也缺乏健康金融系统，又批评当局把风险控制为零，才是最大的风险。

外界一般认为，马云这番讲话触怒了中国金融监管的高层，遂发生突然被叫停上市的“创举”，震撼全球金融市场。

井贤栋说：“我们深刻认识到，维护金融安全、防范金融风险是金融领域的一切创新和发展的前提，蚂蚁服务着众多的消费者和小微企业，在维护金融安全、防范金融风险上，更应该提高安全水位，以更高的标准、更严的规范要求自己。”

井又说，蚂蚁集团给自己定了三个要求：一是深化认识安全和发展、系统安全与个体安全的关系。二是不断完善公司治理，确保有效的公司治理架构，明确职责，强化机制，完善制度。三是将全面风险治理贯彻到每一项业务之中，不但确保自身的每一项业务接受安全和风险体检，而且进一步规范金融合作，加强和合作伙伴的联防联控，共同防范金融风险，维护金融安全。