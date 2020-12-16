这次不是外来的 中国首次从国产肉品外包装查出新冠病毒

数月来中国爆发的本土新冠病毒病例，官方都把矛头对准从外国进口的冷冻食品及其包装，星期二，中方有关当局宣布，一批国产鸡腿外包装，经核酸检测呈阳性。

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据中国官方通报，中国安徽省滁州市嘉吉蛋白营养科技公司购进的一批国产鸡腿外包装，周二经2019冠状病毒核酸检测呈阳性，但有关当局迄今未能对产品外流以及具体流向作出说明。

根据21世纪经济报道，嘉吉公司滁州厂的主要客户为麦当劳、肯特基、汉堡王等国际餐饮品牌，同时也向沃尔玛、百联等大型超市及中国自身的餐饮品牌供应产品。

据指出，涉事的嘉吉蛋白营养科技公司是中国嘉吉投资公司旗下全资子公司，经营范围包括速冻食品、肉制品、水产品、食用油的研发、加工及产品销售。嘉吉蛋白营养科技公司自建农场养鸡，肉鸡的年屠宰量高达四千万只，日高峰处理量超过20万只。

数周来，中国天津、上海、四川、江西、浙江、河南、山东、广东等地陆续爆发本土新冠疫情确诊病例，但官方溯源结果，往往都把矛头指向外国进口的冷冻食品及其包装，包括挪威鲑鱼、厄瓜多尔冷冻鲳鱼、德国猪脚、印度冷冻带鱼、巴西鸡翅及猪肉制品、大比目鱼，以及美国猪头等等，但这些指责分别遭到了德国、新西兰等肉类出口大国的反驳。

况且，世卫组织再三表示，至今没有任何证据能够证明人们可以通过接触冷冻食品或者其包装感染新冠病毒。

中国目前已经在很大程度上阻止了新冠病毒在本地的传播，偶尔会出现的小规模疫情大多都归咎于境外输入病例。把病毒归咎外国冷冻食品，也被外界批评是中国当局的有一种甩锅行为。