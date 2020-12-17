东京都新增新冠感染者首超800 实施紧急事态宣言在即？

17日，日本东京都新报告的新增新冠感染者的人数达到800人以上，大大超过16日的678人，达822人，连续两天创新高。为此日本国民民主党代表玉木雄一郎在推特上针对东京都新增感染者超过800人指出：应该研究再次宣布实施紧急事态宣言。

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玉木雄一郎在自己的推特上在谈及紧急事态宣言时指出：应该根据客观的基准，不要带有恣意性。

他指出：虽然是反复实施紧急事态宣言，不断延后的紧急事态宣言是最不好的。

东京都的医疗提供体制警戒水平现在已经提升到四个阶段的最高阶段，也就是“医疗提供体制窘迫”的阶段。感染警戒水平仍然是四阶段中最深刻的“感染正在扩大”。

日本官房长官加藤胜信在12月17日的记者会上指出：多人数的忘年会和新年会感染新型冠状病毒的风险性高，呼吁不要举行。

另据报道：14日晚，日本首相菅义伟与约15人在东京纪尾井町的酒店聚餐、欢谈，这一天，他也在银座的牛排店里，与自民党的二阶俊博干事长、职业棒球软银的王贞治球团会长、演员杉良太郎等7人举行“忘年会”。据出席者称，菅义伟点了150克的牛排，在此次聚餐中，没有谈及新冠疫情话题，参加者热烈地谈论了棒球。

为此，菅义伟在16日接受电视台NNN采访中不得不对此进行检讨。他说：本来就想去打一下招呼就离开，结果还是留下来谈话了，谈了40分钟，对此表示深刻反省。