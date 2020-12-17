中国团购消费蓬勃发展 超市惴惴不安

中国民众的团购消费模式，吸引了驻华外籍人士的效仿，但让超市感到害怕。

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在中国，民众团购为了购买更优惠和更优质的产品。这种蒸蒸日上的消费模式在封城后，如同雨后春笋般涌现，开始让超市感到害怕。

据本台RFI常驻中国法语记者拉加德Stéphane LAGARGE周四（2020年12月17日）发自亚洲的报道，中国民众的最新想法在街区里得到蓬勃发展。街坊邻里们通过微信（Wechat）一起购物。比如，卷心菜这种冬季里的蔬菜，当前价格昂贵。这样的团购就组织了起来，由一人牵头购买，运作如同超市的采购中心，当然，规模更小。

团购吸引驻华外国人

价廉物美是团购的理由。驻华外籍人士于也近期组成了团购。这一平台在上海。现在可以从距离一千公里外的农场直接订购奶酪。正是这种对新鲜农产品的追求，促成了团购消费模式的崛起。尤其是在湖北封城期间，区委会就是如此为民众提供补给，但需要组织起来找到优质产品的货源。

Hundreds of millions of Chinese shoppers went online to snap up bargains from ecommerce stores run by Alibaba and JD.com © AFP 法新社

团购引发价格战担忧

这一现象的蓬勃发展，触发了供应商和零售商的反击。他们担心引发价格战，因为，超市开始和他们抱怨，已经出现了供货困难。最初，这种消费只是街坊邻里的一种集体购物，而今则发展出了准工业化形式，如同大型电子商务企业的分支平台。中国的几大商务网站京东（Jingdong）ˎ 阿里（Ali Group）ˎ 拼多多（Pinduoduo）或美团（Meituan）等，都有自己的团购平台。 « 财新 »杂志（CaiXin）认为，这一市场在2022年将达到12亿元人民币，占零售业的18%。多家谷类ˎ 油类和蔬菜供应商近日曾试图阻止批发商在网上接团购的订单。