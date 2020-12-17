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中国/电子商务/团购

中国团购消费蓬勃发展 超市惴惴不安

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存档图片：中国首都北京的一处农贸市场 摄于2020年10月27日 Image d'archive: Un vendeur sur un marché à Pékin. le 27 octobre 2020
存档图片：中国首都北京的一处农贸市场 摄于2020年10月27日 Image d'archive: Un vendeur sur un marché à Pékin. le 27 octobre 2020 © AP - Mark Schiefelbein
作者： 尼古拉
7 分钟

中国民众的团购消费模式，吸引了驻华外籍人士的效仿，但让超市感到害怕。

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在中国，民众团购为了购买更优惠和更优质的产品。这种蒸蒸日上的消费模式在封城后，如同雨后春笋般涌现，开始让超市感到害怕。

据本台RFI常驻中国法语记者拉加德Stéphane LAGARGE周四（2020年12月17日）发自亚洲的报道，中国民众的最新想法在街区里得到蓬勃发展。街坊邻里们通过微信（Wechat）一起购物。比如，卷心菜这种冬季里的蔬菜，当前价格昂贵。这样的团购就组织了起来，由一人牵头购买，运作如同超市的采购中心，当然，规模更小。

团购吸引驻华外国人

价廉物美是团购的理由。驻华外籍人士于也近期组成了团购。这一平台在上海。现在可以从距离一千公里外的农场直接订购奶酪。正是这种对新鲜农产品的追求，促成了团购消费模式的崛起。尤其是在湖北封城期间，区委会就是如此为民众提供补给，但需要组织起来找到优质产品的货源。

Hundreds of millions of Chinese shoppers went online to snap up bargains from ecommerce stores run by Alibaba and JD.com
Hundreds of millions of Chinese shoppers went online to snap up bargains from ecommerce stores run by Alibaba and JD.com © AFP 法新社

团购引发价格战担忧

这一现象的蓬勃发展，触发了供应商和零售商的反击。他们担心引发价格战，因为，超市开始和他们抱怨，已经出现了供货困难。最初，这种消费只是街坊邻里的一种集体购物，而今则发展出了准工业化形式，如同大型电子商务企业的分支平台。中国的几大商务网站京东（Jingdong）ˎ 阿里（Ali Group）ˎ 拼多多（Pinduoduo）或美团（Meituan）等，都有自己的团购平台。 « 财新 »杂志（CaiXin）认为，这一市场在2022年将达到12亿元人民币，占零售业的18%。多家谷类ˎ 油类和蔬菜供应商近日曾试图阻止批发商在网上接团购的订单。

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