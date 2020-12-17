中国报复澳大利亚得不偿失？

澳大利亚周三要求世贸组织就中国对澳大利亚大麦课之以惩罚性高税展开调查。自从澳大利亚要求对新冠病毒展开国际调查得罪中国以来，中国采取一系列报复措施，限制澳洲产品进口或者施之以惩罚性关税，但分析人士指出，中国抵制澳洲产品可能也是一把双刃剑，伤了澳洲，也反伤了自己，甚至得不偿失。最近，中国国内粮价异常波动，羊肉价格暴涨，因为限制澳洲煤导致浙江湖南限电等等，更不用说，澳大利亚手中还有一把杀手锏：中国钢铁业急需的铁矿石......

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根据自由亚洲报道，在中国高调限制澳大利亚牛肉、煤炭、红酒等货品进口后，中国国内部分粮价开始出现异常波动，中国农业部对全国500个集贸市场监测，2020年12月第二周，全国羊肉价格为每公斤82.66元，连续八周上涨，同比上涨3.6%。

中国抵制澳洲煤炭进口也殃及多个行业，为节省用煤、浙江、湖南等地近期实施限制措施，导致义乌小型企业和小作坊停产，湖南发改委下令晚间交通灯及路灯关闭。中国第四季度停止向澳大利亚采购煤炭后，试图通过增购印尼煤炭弥补缺口，但澳洲煤炭公认质量高发电效率远非国产煤能比。

自由亚洲引述宋姓学者表示，中国企业对澳大利亚和加拿大的主焦煤、发电煤需求量非常大，“中国限制所有从澳大利亚进口的煤，但是前五年、前十年，中国的发电量是过剩的，现在我就不知道为什么突然就变成缺电了？”

不过，面对中国抵制，澳大利亚手中还有一把反制中国的杀手锏，如果澳洲要拿铁矿石反击中国的话，就会对中国钢铁企业产生重大后果。

根据资料，中国对进口矿石和原燃料依赖度很高。其中，中国铁矿石的62%，煤炭的36%进口自澳大利亚。根据澳大利亚西太平洋银行的估算，澳大利亚占中国铁矿资源进口的六成，澳大利亚每年向中国运送9亿吨的铁矿石，巴西占两成。

英国广播公司12月14日报道，澳大利亚参议员、联邦资源部长卡纳万呼吁对铁矿石资源采取惩罚性征税来反制中国，在他看来，中国很难找到铁矿代替品，只要澳大利亚政府把税率调高百分之一，就可以每年额外获得8亿美元，就可以用这部分收入来弥补澳洲遭受中国贸易制裁的行业。不过，澳大利亚政府目前反对用铁矿石报复中国，更希望在世界贸易组织层面解决争端。

据报道，近来铁矿石价格在国际市场上一路暴涨，截至12月14日，中国大连商品交易所铁矿石期货价格已经暴涨超过每吨1000元人民币，创下近七年来历史新高。

面对近期铁矿石市场快速上涨的局面，12月15日，中国钢铁工业协会负责人与澳洲两大铁矿石巨头对谈，要求供需双方建立新的定价机制。据指这是一周来中钢协第二次和外国矿业巨头举行视频会议。根据澎湃新闻报道，中国钢铁工业占据全球半壁江山，但该产业链的主要“粮食”铁矿石高度依赖进口，中国钢厂使用的铁矿石主要进口自澳大利亚和巴西，澳大利亚占比最大。