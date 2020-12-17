德国Biontech今年底将向中方出售5千万剂疫苗

有关德国Biontech 将向中国出售1亿剂新冠疫苗的消息，现在有了更多细节。Biontech今年就将交付给合作伙伴中国复星医药5千万剂疫苗。

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据奥地利《信使报》报道，复星医药周三宣布，已和合作伙伴Biontech协定，向Biontech购买1亿剂新冠疫苗。其中一半将在今年年底交付。为首批5千万剂疫苗，复星将支付2.5亿欧元。据称，五千万剂疫苗到货时，复星将支付第一批款项为1.25亿欧元。中国当局批准该疫苗后，必须汇出剩余的1.25亿欧元。中国虽然已经自己开发了多个疫苗，但中国公司还依靠与外国公司的伙伴关系来确保为中国民众提供疫苗。

据《南德意志报》报道，总部位于美因茨的德国制药公司Biontech周三也宣布，与中国合作伙伴复星医药达成的协议规定，将向中方交付1亿剂疫苗，但尚待中国政府批准。总部位于上海的复星医药和Biontech于11月24日在中国江苏省开始进行Biontech候选疫苗第二阶段的尝试，招募了960名年龄在18到85岁之间的健康志愿者。收集的数据旨在支持改疫苗申请在中国获得批准。

BionTech和美国合作伙伴辉瑞共同研发的疫苗已在美国、英国和加拿大等国签署了供应合同。在德国本土，该疫苗还没有上市。德国不走民族道路，而是等待欧洲药品管理局12月21日对该疫苗作出决定。该疫苗试验效果良好。

《法兰克福评论报》报道说，由于该疫苗已在英国上市，英国政府已发表了该疫苗使用说明书。内中说明，该疫苗适用于16岁以上的人。孕妇以及希望在随后两个月内怀孕的人，还有过敏者应避免接种该疫苗。该疫苗带来的副作用包括：发烧，头痛，恶心，关节疼痛，打摆子，疲倦。但病毒专家表示，这是正常的，人们不必太过担心副作用。

据《汉堡早报》报道，德国已在欧盟协议的基础上，确保将获得首批疫苗3亿剂疫苗。这些疫苗将来自不同的供货商。其中最大的供货商将是本国制药公司Biontech。在首批3亿剂疫苗中，将有6900万剂疫苗是来自BionTech.