报道武汉疫情被捕：公民记者张展年底上海庭审

公民记者张展因报道武汉疫情而被控“寻衅滋事”案，12月底将在上海开庭。张展今年2月去武汉报道疫情，5月被捕，拒绝认罪。她指当局所说的“虚假消息”，都是她到武汉社区，药店，超市当面采访市民的一手信息。

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据香港电台消息，曾到武汉采访疫情的公民记者张展，被控寻衅滋事案，本月28日在上海浦东新区法院开庭审理，庭审安排一日。

据星洲网今天发自北京的报道，张展的律师张科科表示，张展拒绝认罪。之前曾有消息说，张展在狱中绝食抗议，被当局强行插管子灌食，身体非常虚弱。她的律师担心她难以撑到开庭的日子。

张展采访市民获一手信息

检方指控张展“今年2月初进入武汉后，多次通过微信、Twitter、YouTube等，以文字、视频等方式发布大量虚假信息，接受境外媒体采访，恶意炒作新型肺炎以情，受众众多，影响恶劣，建议法院判处4年以上、5年以下有期徒刑。”

但张展否认起诉书指控她发表虚假信息。她说，包括蔬菜质量，核酸费用等信息，都是她到武汉社区，药店，超市，当面采访市民，了解到的一手信息。

陈秋实方斌失联

此外，曾在武汉报道疫情的公民记者陈秋实和方斌下落不明已经多月。旅居德国的中国作家周勍，每天发推特呼吁关注这些被失踪的公民记者的命运，他呼唤“张展，陈秋实和方斌回家吃饭”。

蝉联全球关押记者第一

总部位于巴黎记者无国界12月14日公布2020年全球关押记者的报告显示，2020年全球拘押记者387人，中国拘押人数仍然最多，共拘押117名职业或非职业新闻业者，其次是沙特34人、埃及30人、越南28人、叙利亚27人。