撑警联盟发起人李偲嫣疑中病毒暴毙建制痛失“侠女”

支持林郑月娥政府和三万警察“执法”不遗余力的撑警大联盟、正义联盟发起人李偲嫣，昨（16日）在其寓所突然晕倒，经送院抢救不治，终年56岁。医院证实李偲嫣初步新冠状病毒检测呈阳性，死因有待验尸确定，并转交死因裁判官跟进。亲北京立法会议员梁美芬形容建制派痛失了一位“侠女”；然而罗冠聪则以《戏子的逝世》为题撰文指出，李属于蓝丝阵营中的“机会主义者，加入建制派纯粹为了钱财和际遇”。

广告 继续浏览后续

据苹果日报引述消息指她近日发烧身体不适，以为患上伤风感冒，日前曾作病毒测试但结果呈阴性，看医生后自行在家休养未有入院，事件中5名警员曾接触李偲嫣及到其寓所调查，事后留在警署隔离及需接受病毒测试。

李偲嫣下午12时许，在其元岗新村寓所房间内突然晕倒，其53岁丈夫谢铖浚报警求助。两名八乡警署军装警员到场调查，救护员赶到将李偲嫣送往博爱医院抢救，至中午1时30分证实死亡。据悉，谢报警时曾称李偲嫣患心脏病，惟救护员到场时发现她有武肺病征，同时气促，病情已非常差；其间曾使用AED机复苏心跳，但效果不明显，最终抢救无效证实死亡。

院方16日晚指，抢救过程中医护人员均穿防护装备，没有医护人员被列为紧密接触者，有关病格已彻底清洁消毒，急症室服务不受影响。警方亦指事件中五名负责处理案件的警员当时有佩戴口罩及穿合适保护装备，另六名警员曾与上述5人一同工作，为审慎起见，警方会安排该11名警员留家工作及做病毒测试。

李偲嫣属于建制阵营“行动派”，从2014年成立撑警大联盟之后，即全力投身蓝丝运动，包括创立正义大联盟，个人行动激进，包括脱下口罩向反对派议员近距离大肆谩骂。

李偲嫣曾受聘于建制派经民联立法会议员梁美芬，担任非全职顾问，就教育政策提供意见。在教育事务上，李偲嫣支持国民教育科，亦多次狙击曾与警员争执的教师林慧思。梁美芬在facebook发文，指偲嫣突然“不辞而别”，无法相信是事实，又指李偲嫣演活“侠女”二字，“为人讲义气，说一不二，有才华，有胆识，是个肝胆相照，难能可贵的朋友”。

罗冠聪则撰文形容李偲嫣属于建制阵营的机会主义者，加入纯粹是为了钱财与机遇。罗指出，刚刚逝世的李小姐，总是自视优越却无法出头，认为一切失败都因为未遇上伯乐、无人赏识；但当“蓝丝阵营”有烂仔打手吸引镜头的空缺（和一些低廉的掌声）时，李小姐便扶摇直上，成为蓝营第二类（既得利益者）、第三类（真心亲共者）的遮丑布。

李偲嫣曾经卷入钱债纠纷，被指挪用公款中饱私囊，家庭又发生新任丈夫与继子不和爆发“继儿”动武。但无论如何，李偲嫣却以蓝营事业为重，对支持警察和林郑月娥往往不遗余力，对民主派之憎恨也是绝不寇软，李偲嫣在facebook最后留言为12月12日，帖文批评梁颂恒潜逃香港，到美国寻求庇护。帖文指：“美国确实系收容香港逃犯的天堂！真一件好事！未来就要看这些罪犯的人生会有多精彩！哈哈！