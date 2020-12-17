新冠疫情下美国各地华埠如同鬼城

美国是全球新冠疫情肆虐最严重的国家，图为2020年12月15日，美国佛罗里达州迈阿密的杰克逊纪念医院医务人员正在注射新冠疫苗。

新冠病毒在美国蔓延将近一年，从纽约到旧金山、美国各地的华埠，在新冠疫情的打击下，百业萧条。美国国家广播公司(NBC)报导说，华埠以往就像劳工阶级的坚实堡垒，疫情爆发后却逐渐衰退，冷清寂寞如同鬼城。

广告 继续浏览后续

NBC报道说，早在今年3月全美各地纷宣布居家避疫规定前，华埠已遭受疫情波及，农历春节原本是旺季，但各地华埠今年营收普遍下跌。到了居家避疫规定上路时，华埠店家业绩只剩原本的三成，问题就出在因新冠病毒蔓延，某些美国民众对华人充满敌意，以及国际观光客骤然减少。

从纽约到旧金山的东西两岸华埠，是美国历史最悠久、规模最大也最受肯定的中国城，对世世代代的亚洲移民而言，则是重要的文化与财经重镇，而如今却面临前所未见的生存危机，经营数十年的老餐厅一家家吹起熄灯号。

在旧金山华埠，往昔车水马龙的景象已经近一年不见，餐馆、礼品店一家家关门，仅有售卖肉菜食品的超市还在营业，但限制顾客进入店内的人数。上个月，疫情稍缓，市政府允许餐馆在露天营业，感恩节后，疫情大爆发，露天营业也不允许了。店铺的老板说，近一年来，他们的生意减少了90%，但店铺的租金照样交，生意做再也不下去了，过了圣诞节，就要宣布结业。

根据全美餐饮业协会（The National Restaurant Association）公布的数据，全美餐馆已有17%永久关闭；9月至今，全美有1万家餐馆关闭。中餐馆倒闭的数量，远远高于全国的平均数。

纽约中华总商会主席于金山接受NBC专访时说：“今天冬天状况将会如何，我并不乐观。”