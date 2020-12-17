新冠疫情下美国各地华埠如同鬼城
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新冠病毒在美国蔓延将近一年，从纽约到旧金山、美国各地的华埠，在新冠疫情的打击下，百业萧条。美国国家广播公司(NBC)报导说，华埠以往就像劳工阶级的坚实堡垒，疫情爆发后却逐渐衰退，冷清寂寞如同鬼城。
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NBC报道说，早在今年3月全美各地纷宣布居家避疫规定前，华埠已遭受疫情波及，农历春节原本是旺季，但各地华埠今年营收普遍下跌。到了居家避疫规定上路时，华埠店家业绩只剩原本的三成，问题就出在因新冠病毒蔓延，某些美国民众对华人充满敌意，以及国际观光客骤然减少。
从纽约到旧金山的东西两岸华埠，是美国历史最悠久、规模最大也最受肯定的中国城，对世世代代的亚洲移民而言，则是重要的文化与财经重镇，而如今却面临前所未见的生存危机，经营数十年的老餐厅一家家吹起熄灯号。
在旧金山华埠，往昔车水马龙的景象已经近一年不见，餐馆、礼品店一家家关门，仅有售卖肉菜食品的超市还在营业，但限制顾客进入店内的人数。上个月，疫情稍缓，市政府允许餐馆在露天营业，感恩节后，疫情大爆发，露天营业也不允许了。店铺的老板说，近一年来，他们的生意减少了90%，但店铺的租金照样交，生意做再也不下去了，过了圣诞节，就要宣布结业。
根据全美餐饮业协会（The National Restaurant Association）公布的数据，全美餐馆已有17%永久关闭；9月至今，全美有1万家餐馆关闭。中餐馆倒闭的数量，远远高于全国的平均数。
纽约中华总商会主席于金山接受NBC专访时说：“今天冬天状况将会如何，我并不乐观。”
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