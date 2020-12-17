林郑抗疫不力俨如“众矢之的”大公社论亦连续两日批评

香港政坛民主派力量消逝之际，林郑月娥政府的抗疫政策，反而成为建制派的众矢之的。继早前多名建制派纷纷倒戈撰文批评港府抗疫不力之后，中共在港喉舌大公报一连两天15日和16日亦发表社论予以批评。形势急转直下，多个建制派亦纷纷跳出来批评政府抗疫政策不妥。对此，亲共学者刘兆佳解说认为，这是中央担心香港疫情失控。

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大公报15日社论以《打工心态要不得》为题，批评特首林郑月娥的抗疫政策缺乏“战时思维”。社论指，香港目前是内防扩散做得不足，外防输入则一度如形同虚设；批评林郑以打工模式而不是作战模式抗疫，更没有清零的决心；指出设想卫生部门一早严阵以待，采取严格的追踪及隔离措施，即时切断传播链，香港何至于落到今日社区爆发，全面开花的地步？

社论更坦白指出，根本原因在于，抗疫政策执行得不够果断彻底，社会抗疫意识不够坚定。

大公报在16日继续发表社论批评港府的抗疫政策。社论以《抗疫成败关键在落实》为题，语气则较早前一篇稍为温和。内容指政府在汲取经验教训后，须在所有环节加强执行力度，以更坚决果断态度有效遏止疫情，否则抗疫成效将受严重影响。

文章指，第四波疫情出现数个特点，包括在社区全面爆发、不明个案大增、病毒更具杀伤力，指这些新特征的出现，根本原因在于抗疫政策执行得不够果断彻底，社会抗疫意识不够坚定，“实际上，如今很多市民都在想，若早在半年前就进行更全面彻底的检测、更严格的隔离政策，结果肯定截然不同。”

大公报社论向港府抗疫政策发炮，其他建制派议员亦纷纷批评政府抗疫不力。根据大公报的报道，立法会卫生事务委员会昨召开紧急会议时，指出三大不足，包括：抗疫“黄金法则”收效甚微，宽容执法、追踪不善，令滴水不漏成“漏水”不止；连续四波、抗疫整年，将张弛有度变拖拖拉拉；爆疫后再强制检测，应检尽检沦为头痛医头、脚痛医脚的回应式防疫。议员们强烈要求政府推行全民强制检测以达至清零目标。但食物及衞生局局长陈肇始及医学专家再次拒绝全民强制检测，称无禁足令配合难有成效。

报道引述经民联梁美芬直指，现时抗疫是拖拖拉拉并非“张弛有度”。她批评政府措施执行滞后，有友人称英国12月9日鼓励当地人提早放假，其早于12月7日从英国抵港并可自由选择酒店，但政府的指定检疫酒店模式下周才正式运作。她又提到本港抗疫时间表，五月份已证实内地政府抗疫政策有效，七月已建议入境者于指定酒店检疫，九月普检时称无办法强制全民检测，到现时大型密集公共屋邨爆发，“点解政府到而家都无准备好？”

对于建制派在没了民主派这个箭靶之后，特区政府反而成为了“众矢之的”这个现象，国务院港澳办旗下的全国港澳研究会副会长刘兆佳16日在电台节目中有此解答，他认为中共中央经济工作会议即将举行，中央要集中精神处理疫情后恢复经济等问题，中央同时亦担心香港防疫形势，因为若果香港不能控制疫情，可能影响政局稳定，或者妨碍香港融入国家发展大局的工作。