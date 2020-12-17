法国欧洲议会议员发表“我控诉”演讲敦促欧盟执行马格尼斯基法制裁中国官员

欧洲议会周四通过有关敦促欧盟迅速就维族人议题采取行动的紧急决议案，牵头推动此一决议案的法国欧洲议会议员格吕克兹曼（Raphael Glucksmann）在布鲁塞尔欧洲议会借用法国作家左拉当年著名的“我控诉”对国际社会，对欧洲政府，对全球的穆斯林国家以及对唯利是图的跨国集团提出了系列控诉。

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他在欧洲议会大会上演讲说：“我控诉国际社会以沉默和冷漠面对如此恐怖的罪恶，我控诉巴基斯坦和沙特阿拉伯等穆斯林国家举着伊斯兰的旗帜但却支持北京政府摧毁清真寺，亵渎穆斯林坟墓的行为，我控诉耐克，ZARA等唯利是图的企业以剥削一个沦为奴隶的民族来牟取暴利，我控诉欧洲各国政府首脑的软弱与胆怯，一年前我们就敦促他们迅速采取措施要求北京关闭再教育营，但是，一年来他们作了些什么呢？什么也没有，相反，足球明星格里兹曼和网络上许许多多活跃的年轻人，他们在捍卫维族人方面作政府领导人做得多得多。必须明确指出的是，倘若欧盟的领导人再度无视我们今天通过的决议案，那么，他们将因成为反人类罪的帮凶而受到历史的裁判，而我们也不会宽恕他们。”

欧洲议会在去年12月19日已经通过了有关维族人的议案，那么今天的通过的决议案同去年相对比有何不同？对此，格吕克兹曼向法广表示：“有两大具体的内容，首先是欧盟理事会这个月刚刚通过了有关制裁人权侵犯者的欧盟马格尼斯基人权法，这就是为什么我们要求通过紧急决议案，我们因此要求欧盟迅速制定迫害维族人的中国政府官员的名单。其次，我们要求欧盟出台法令，禁止进口所有与强迫劳动有关的产品，这一禁令涉及面将十分广泛，这两大措施的落实才可能产生具体的效果，这两点是去年的决议案中所没有的。今天法案的通过只是第一步，离成功还十分遥远，下一步是必须敦促各国政府以及欧盟委员会制定出必须制裁的中国政府官员的名单，最后还必须说服各国政府支持表决。就目前而言，这是我们力所能及的，之后还必须继续努力迫使各国政府落实欧洲议会的决议案。“

此外，格吕克兹曼在访谈中还表示，中国外长王毅访问欧洲时曾经表示中国欢迎西方观察员前往新疆考察，他在随后就向中国驻法使馆提出了要求，但是却没有收到中方的任何回应。