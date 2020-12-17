美国穆斯林呼吁伊斯兰合作组织大声说出中国对维族人做了什么

伊斯兰合作组织总部设在沙特阿拉伯，涵盖57个穆斯林为主的国家，经常通过一些案件来讨伐“以色列和印度对穆斯林们做出的虐待行为”。12月17日，法新社华盛顿站报道称，有一些人权组织感到不满，因为伊斯兰合作组织对于其他国家涉嫌虐待穆斯林时常发声，但却“没怎么谴责中国对维族人和其他说突厥语族的穆斯林们做过什么”。

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鉴于上述情况，包括美国伊斯兰关系委员会等在内的美国穆斯林大联盟，谴责一部分国家被中国的力量吓倒。法新社引述一名美国穆斯林学者奥马尔-苏莱曼的话说，“十分明显，中国从经济上扼住了穆斯林世界的咽喉，得以孤立分化每一个穆斯林国家，让它们陷入恐惧，甚至动动嘴皮子谈谈维族人的事，都感到恐惧”。奥马尔-苏莱曼认为，“一些穆斯林国家会为了巴勒斯坦的事情动一动嘴上功夫，但有关维族人，这些国家就会继续帮助压迫，尤其是把寻求避难的人们原路遣回”。

法新社还引述Uighur Americana的活动家鲁杉-阿巴斯的话警告称，许多国家都能够看到，中国在不断寻求扩展一带一路之下的基础设施建设的同时，对外输出针对穆斯林的政策，“中国有着一长串收买与欺侮的历史记录，对维族人进行种族灭绝，这并不是中国的家事，这是人类的事”。法新社华盛顿站表示，和中国竞争的美国，“把中国对维族人做的事情，比喻为纳粹德国的行径，并表示对伊斯兰合作组织的三缄其口，感到失望”，同时指出，土耳其总统埃尔多安是“罕见的伊斯兰国家领导人，大声说出对中国的看法”，另外马来西亚也已经表示，“不会遣返维族人”。