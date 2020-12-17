门票售罄确诊新冠肺炎莫斯科古典芭蕾舞团在台12场表演全部取消

世界闻名的莫斯科古典芭蕾舞团应邀在台湾南北各地作12场公开表演，是最近轰动台湾的艺文界大事，门票几乎全部卖完。不料昨天，全团52位成员中有四位被查出新冠肺炎确诊，导致昨晚在台北国家戏剧院的首演不得不紧急取消，官方并进一步再度检验其余团员并在今天证实，其余团员也发现有确诊者，主办单位今天宣布，舞团在台湾的12场公演全部取消。

广告 继续浏览后续

莫斯科古典芭蕾舞团这次来台，台北场预计16日至20日在国家戏剧院，高雄场是25日至27日在卫武营国家艺术文化中心，总共12场次，约有1万5000名观众，门票几乎全数卖完。

舞团成员共52人，其中50人从莫斯科搭土耳其航空班机到伊斯坦堡再到台北，1人从西班牙经法国、香港到台北，1人从日本来台。团员在11月29日入境台湾时都持有登机前三天的核酸阴性检验证明，入境后全部住进防疫旅馆隔离检疫，12月14日检疫期满，都没有症状；但邀请单位为慎重起见，在检疫期满后，安排团员到台北荣民总医院自费采检，昨天却发现有四位俄国籍的团员确诊，立刻隔离送医治疗。

台湾官方针对其余48位团员进行第二次采检，由于第二次采检的结果无法立刻出炉，主办单位不得不取消昨晚在台北的首演。今天早上，疫情指挥中心指挥官陈时中公开证实，针对其余48位团员的第二次采检，已经发现有人确诊，依据台湾的防疫规定，所有表演行程必须全部取消。

官方解释，第二次采检的团员中，即使有未确诊者，也是接触者，必须要再次隔离检疫，因此后续的表演必须全部取消。

主办单位联合数字文创今天宣布，已经购票的观众，退票退款没有期限，联合数字文创将负责处理退票及全额退款。

由于有芭蕾舞团员抵台后在台北闹区打卡拍照，是否有可能成为台湾防疫的破口？官方表示，目前正自在进行疫情调查，将全面了解接触情况，舞团团员所住的防疫旅馆也都已经清理消毒。

台湾疫情指挥中心表示，不会因为这次事件取消艺文表演项目来台，但研拟未来入境者七天自主健康管理期间如果必须外出，如艺文表演者参与排演等，考虑出关前再采检一次。