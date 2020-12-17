马云坏消息不断 湖畔大学分校招标遭终止

阿里巴巴创始人马云担任校长的湖畔大学，12月10日被当局终止云南分校招标规划。这是马云10月外滩金融论坛发言招致蚂蚁金服上市被叫停，投资公司被以反垄断法罚款之后出现的有一个与他有关的坏消息。

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湖畔大学8月25日与昆明市政府合作签署湖畔大学云南分校合作框架协议，第一座湖畔大学分校选址昆明，云南省委高度重视，省委书记陈豪、省长阮成发与马云等企业家会面。12月1日发布招标消息，规划范围总面积1281公顷，农林用地及水域面积378公顷，建设资金全部来自政府，分校号称立足云南，面向全国，辐射东南亚，打造国际化一流社区和创新创业城，不可思议的是，仅仅几日之后，招标终止。

现在看来，10月下旬上海外滩金融峰会发言，是马云卸掉阿里巴巴理事会主席后的高光时刻，面对害怕金融风险的中共高官以及金融监管部门，马云大声说，（中国的问题）不是金融系统性风险，而是缺乏金融生态系统的风险”，“今天银行延续的还是当铺思想”，“好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管”。马云讲话引发高层愤怒，华尔街日报引述知情人士报道，在蚂蚁集团控股股东马云惹恼了政府领导人之后，中国国家主席习近平亲自做出了叫停蚂蚁集团首次公开募股(IPO)的决定，这原本会是全球最大的IPO。

分析还认为蚂蚁集团上市被叫停显示中国政府对马云的影响力以及由他控制的这家数字支付巨头的快速增长感到不安。习近平已越来越不能容忍资本和影响力不断壮大的大型民营企业，这些民营企业被认为影响稳定局面对习近平统治地位构成威胁。

从那时起，马云坏消息不断，本应在11初香港上市的蚂蚁金服被叫停，马云本人被监管机构约谈；然后就是阿里巴巴旗下公司为反垄断法祭刀，12月14日，马云旗下阿里巴巴投资有限公司与另外两家网络公司被罚款，罚款数额50万人民币，数额不算巨大，信号十分强烈。这被认为是对习近平12月11日政治局会议上要求“强化反垄断和防止资本无序扩张”的响应，更早些时候，中宣部强硬表态，“坚决防范资本操纵舆论的风险”。

湖畔大学云南分校招标终止是与马云有关的又一个坏消息，2015年创立于马云家乡杭州的湖畔大学，当时由一干著名企业家共同发起创办，马云任校长，马云、柳传志等企业家亲自授课，招生对象是企业决策者，条件是创业三年以上，年度营收超过3000万元人民币等。10月22日，马云在湖畔大学五周年校庆时说，湖畔大学的使命是“发现并训练具有企业家精神的创业者。”

湖畔大学云南分校规划用地招标为什么突然终止？自由亚洲援引消息人士称，中央一个调查组人员本周进驻阿里巴巴，具体情况不明。阿里巴巴集团也没有做出澄清。

与马云有关的这一系列事件，都有一个明确的指向，北京当局对所有或多或少带有民间色彩的机构强化了控制，迫使民营企业家“坚定不移听党话，跟党走，做政治上的明白人”。

据报道，湖畔大学并非中国教育部管辖的大学，而是以民办非企业注册的社会组织。