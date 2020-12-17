12港人案两被控组织越境8人被控越境两未成年另处理

李宇軒妹妹(左一)日前亦有到鹽田對岸放氣球請願，小圖(右上角)為李的家書

涉嫌坐船前往台湾而误闯大陆水域被捕的12港人，在深圳盐田派出所被扣116日之后，终于在昨（16日）获悉身犯何罪。深圳市盐田区人民检察院通报12逃犯案的最新进展，其中两人邓棨然、乔映瑜被控涉嫌组织他人偷越边境罪；其余八人郑子豪、严文谦、张铭裕、张俊富、黄伟然、李子贤、李宇轩、郭子麟八人被控涉嫌偷越边境罪，依法向深圳市盐田区人民法院提起公诉。

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对本案另外两名未成年犯罪嫌疑人，深圳市盐田区人民检察院择日举行不公开听证，并依法作出决定。

“12 港人关注组”16日晚上于facebook发文批评，12港人被扣116日期间当局一直拒绝家属委托律师的会面及辩护要求，无法相信由当局指定的“官派律师”会在审讯期间以当事人利益为首要，担心“官派律师”会唯官方之命是从，作出不利于 12 港人的辩护。

关注组又指，家属有意前往深圳旁听案件，但开庭日期仍未公开，忧虑在 14 日的隔离规定下，待庭审日期宣布时未能赶及。

关注组要求，深圳当局应向属提供起诉书，由家属委托律师面见及代表 12 港人，及参与其辩护过程；又要求法院公开审讯此案，及提早通知家属有关审讯日期，在毋须隔离 14 日的情况下，让家属入境深圳到法庭旁听。

民主党区议员议员涂谨申告诉立场新闻，被捕人不能按内地法律自由选择律师，难以相信其后法律程序获公正对待，“连按法律办事也做不到，更不要说实践法治。”他又指，大陆当局在没有香港法律基础下，促使被捕人隔空招认在香港受指称的罪行，无视基本法下在香港应享有的公平审讯权利，难以令人相信被捕人可获公正审讯。

通报又指，对本案另外 ２ 名未成年嫌疑人，即黄临福（16 岁）及廖子文（17 岁），将择日举行不公开听证，并依法作出决定。通报未有提及被起诉 10 人的正式聆讯日期。