中共中央经济工作会议 提破封锁搞出更多独门绝技

今年度中共中央经济工作会议今天落幕，提出明年8项重点任务。头两项就是“强化国家战略科技力量”及“增强产业链供应链自主可控能力”，制定实施“基础研究10年行动方案”。上述两项任务还包括，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子（关键技术遭他国控制）问题”，在产业优势领域“精耕细作，搞出更多独门绝技”。会议还提到，中国要积极考虑加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）。

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据中央社今天报道称，中央经济工作会议提摆脱封锁，制定科研十年方案。由于中国目前面临美国方面采取的科技封锁及制裁措施，诸如芯片等核心技术产品断供，对中国科技、通讯及航空产业造成冲击。上述两项任务被列为2021年头两项，代表中国亟欲摆脱美国科技封锁，发展自主科技链的意图。

至于日前中共中央政治局会议强调的“反垄断”，则排在第6项。内容提到，国家支持“平台企业”创新发展、增强国际竞争力；同时要“依法规范发展”，健全数位规则；坚决反对垄断和不正当竞争行为；而金融创新必须在审慎监管的前提下进行。而同在日前中共中央政治局会议提出的“需求侧改革”，在中央经济工作会议中的表述则改成了“注重需求侧管理”，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

该报道引述新华社消息，今年度中共中央经济工作会议16日至今天18日在北京一连举行3天。由中共总书记习近平依例总结今年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作；中国国务院总理李克强则作具体部署，并发表总结讲话。

根据新华社消息，会议提出的2021年8项重点经济任务依序为，强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持扩大内需战略基点、全面推进改革开放、解决好种子和耕地问题、强化反垄断和防止资本无序扩张、解决好大城市住房突出问题、做好“碳达峰”及“碳中和”工作。

会议针对“强化国家战略科技力量”指出，要确定科技创新方向和重点，着力解决“制约国家发展和安全的重大难题”。要发挥“新型举国体制”优势，发挥好重要院所高校“国家队”作用。并抓紧制定实施“基础研究10年行动方案”，重点布局一批基础学科研究中心，支持有条件的地方建设国际和区域科技创新中心。

官方消息说，在“增强产业链供应链自主可控能力”方面，除前述解决“卡脖子问题”及“搞出更多独门绝技”外，还包括要实施好产业基础再造工程，打牢基础零组件、基础工艺、关键基础材料等基础。

鉴于“蛋壳公寓”风波，会议在“解决好大城市住房突出问题”方面指出，土地供应要向“租赁住房”建设倾斜，单列租赁住房用地计画，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房。要降低租赁住房税费负担，整顿租赁市场秩序，规范市场行为，对租金水平进行合理调控。

除8项重点任务外，会议仍强调加快构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”；继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要“更加精准有效，不急转弯”。