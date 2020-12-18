中国军机频扰 传台空军练习“开火警告”

中国大陆解放军机频频飞入台湾附近空域，增加台军防御压力。12月上旬开始，台空军各基地进行“警告射击演练”，即在升空拦截时向敌军作出开火警告。据港媒指，现时台军上至上将空军司令、下至中尉机师，至今无人有过射击警告的经验，一旦临场上阵，对机师的心理质素及抗压性造成一大考验。

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据东网今天报道称，因应解放军机频繁活动，传台空军练习“开火警告”。该报道说，中国大陆解放军机频频飞入台湾附近空域，增加台军防御压力。12月上旬开始，台空军各基地进行“警告射击演练”，即在升空拦截时向敌军作出开火警告。惟台媒周五（18日）指，现时台军上至上将空军司令、下至中尉机师，至今无人有过射击警告的经验，一旦临场上阵，对机师的心理质素及抗压性造成一大考验。

资深机师透露，包括嘉义、花莲、台中清泉岗、新竹、台南及马公等基地，已要求二机编队实施训练，由领队视情况进行警告射击演练。台空军司令部表示，已依“经常战备时期突发状况处置规定”，将各项目列入常态训练，但并未额外增加紧急射击训练。

该报道引述台湾民进党立委王定宇周五称，现在加强演训是警告射击，台战机机师一旦警告后发现敌机不掉头仍续飞向台湾方向，会在某个范围发动射击，这是基本功夫，但困难在于何时扣下板机。他又指，警告射击的发动权，军方有一套处理方式。

台媒引述军事观察员分析指，面对解放军的频繁活动，双方军机对峙时状况瞬息万变，很难保证不会擦枪走火，因此空军加强警告射击演练是必要的。不过，对于开火警告命令下达时机、僚机如何操作，均考验到领队的心理素质和临场判断，直言“敢不敢开？会不会误开？”才是最大的考验。

该报道说，台湾的军事评论员施孝玮接受东网记者访问时指出，传闻可能是针对未来解放军军机或更深入台空域，届时台军必须加强警告的力度。他表示，如果解放军机进入距离台湾12海里的空域范围，并继续采取威胁的航线飞行，台军就必须开火拦截。不过，所谓距离台海岸线12海里空域，只是台湾的单方面说法，大陆一直拒绝承认。

据东网，有关开火警告的操作，不代表台军机师可以自行决定开火，而是要按照空军司令部一套应对处理程序。如果在一般空域，除非对方先开火，台军才可作出自衞反击。他认为这时传出台军进行开火警告的训练，让人觉得台湾有空防压力大幅增加的感觉。